印巴局勢升級　王毅通話巴基斯坦副總理：冀雙方保持克制

印度控制的克什米爾地區發生遊客遭槍殺事件後，印度與巴基斯坦局勢升級，中國外長王毅4月27日應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）通電話，他表示希望雙方保持克制，相向而行，推動事態降溫。



根據中國外交部指，達爾介紹巴基斯坦與印度兩國最新情況，表示巴方一貫堅決打擊恐怖主義，反對採取可能導致事態升級的行動，巴方致力於以成熟方式管控形勢，將同中方及國際社會保持溝通。

2025年3月28日，北京人民大會堂，中國外交部長王毅出席外國商界領袖會議。（Reuters）

王毅表示中方密切關注當前形勢發展，打擊恐怖主義是世界各國的共同責任，中方始終支持巴方堅定實施反恐行動。

他稱作為鐵桿朋友和全天候戰略合作夥伴，中方充分理解巴方合理安全關切，支持巴方維護自身主權和安全利益，中方支持盡快開展公正調查，衝突不符合印巴各自根本利益，也不利於地區和平穩定，希望雙方保持克制，相向而行，推動事態降溫。

印控克什米爾4月22日發生遊客遇襲、26人死亡的事件後，當地警方稱3名參與襲擊的武裝分子中，有2人是巴基斯坦人。據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。