印巴局勢持續升級　兩軍克什米爾駁火　印度指巴方先開火

印巴兩國軍隊星期五（4月25日）證實，在有爭議的克什米爾（Kashmir）地區的實際控制線（LoC）沿線，於夜間發生駁火。



法新社報道，印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，稱周二（22日）在克什米爾帕哈爾甘（Pahalgam）發生的槍擊事件是該地區25年來最嚴重的針對平民襲擊。

2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

巴控克什米爾官員吉拉尼（Syed Ashfaq Gilani）周五說，雙方部隊在分隔兩國的實際控制線沿線駁火。他補充說：「沒有平民區域遭到射擊。」印度方面確認曾有輕武器駁火，並稱「是由巴方先開火」，印軍已「予以有效回擊」。

聯合國發言人杜加里克周四敦促印巴「保持最大克制」，通過「有意義的接觸」解決爭端，確保局勢不會進一步惡化。

襲擊發生後，印度採取一系列報復措施，包括暫停印巴水資源共享協議、關閉主要陸路口岸、降低外交關係並撤銷巴方簽證。巴基斯坦隨即驅逐印方外交人員，取消除錫克朝聖者外的所有簽證，並關閉邊境通道，警告若印方試圖切斷印度河水源供給，將視為「戰爭行為」。

2025年4月23日，一名海軍軍官在南克什米爾帕哈爾加姆附近的襲擊中喪生。（Reuters）

印軍表示，此次駁火為巴方率先開火，印方「已有效回擊」。巴控克什米爾一名官員則稱，駁火未波及平民區。

印方指稱襲擊者屬於「虔誠軍」組織，並懸賞每人200萬盧比（約18萬港元）緝拿嫌犯。當地警方展開大規模搜捕，已有多人被拘留。

此次事件引發印度教民族主義團體憤怒，部分克什米爾裔學生報告在各地遭到騷擾。專家警告，印方或採取軍事報復。2019年普爾瓦馬（Pulwama attack）襲擊後，印軍在襲擊發生12天後對巴基斯坦境內目標實施空襲。

本周二襲擊發生時，大批遊客正在帕哈爾甘山區觀光，武裝分子突然從樹林中衝出，用自動武器掃射人群。印度媒體引述倖存者說，槍手專門鎖定男性，放過那些能背誦伊斯蘭信仰宣言的人。帕哈爾甘一役打破武裝分子過去以襲擊軍警為主的慣例，顯示出衝突形態正發生變化。

2025年4月22日，印度總理莫迪（左穿白褲者）縮短了為期兩天的沙特阿拉伯之行，原因是印度控制的克什米爾旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近發生疑似武裝分子襲擊事件。（Reuters）

2019年普爾瓦馬襲擊（Pulwama attack）是一宗發生在印度克什米爾地區、震驚南亞的自殺式襲擊事件，也是近年來印巴關係急劇惡化的轉折點之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

