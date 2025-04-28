特朗普與澤連斯基對坐傾似鬥牛？　專家解讀：似對抗實為尋共識

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月26日出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間於梵蒂岡會面，是兩人在2月底於白宮不歡而散後首次。不過外界發現，雙方今次在大廳中會面的神態和坐姿與上次會面頗為相似，但二人在今次會面後均認為交談有成效，與上次不歡而散形成對比。肢體語言專家當日分析指，今次會面不是對抗重演，而是揭示新的溝通展開。



《每日郵報》引述肢體語言專家Judi James分析，兩人坐姿前傾好似抵角相鬥的公牛，表面上帶有對抗意味，「甚至略顯陰暗，但雙方如此靠近，加之肢體動作同步，整體更傾向於尋求共識，而非爆發衝突。」

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

她還形容兩人好似「執棋對弈的棋手」，「弓着背探討世界的命運」，分析澤連斯基的手勢表明「想要說服別人」，眼眶上揚起的眉毛「透露他渴望表達自己的觀點」；而特朗普雙腳踮起並蜷縮在椅子下「顯示出他希望保持靈活、隨時調整應對，他雙手交握，嘴唇緊抿，表現出傾聽的意圖。」

Judi 對比他們在白宮時不歡而散的片段，指當時雙方肢體反應激烈，特朗普「試圖通過展現肢體，表明自己的主導地位」，強調他今次稍微蜷縮身體，意圖傾聽以尋求共識。