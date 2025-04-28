特朗普：與澤連斯基會面順利　未來數日驗證俄烏進展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月27日表示，前一日出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮期間，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會面進展順利，接下來的幾天將驗證俄烏事態進展。前總統拜登（Joe Biden）任內的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也稱，特朗普與澤連斯基的最新一次會晤，為他帶來「好一段時間以來的第一絲希望」。



2025年4月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤握手。（Reuters）

重申對俄失望 認為澤連斯基較冷靜及想達成協議

特朗普表示，對俄羅斯感到失望，希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）能停止攻擊並達成協議。他認為，澤連斯基現在比較冷靜、了解情況，而且想達成協議。他又指已訂定協議範圍，但未進一步說明細節。

特朗普前一天曾在網上發文章批評普京，指對方過去幾天向平民區、城鎮發射導彈毫無有理據， 「這讓我覺得，也許他（普京）並不想停止戰爭，他只是在利用我」。特朗普又揚言，面對大量人命傷亡，必須考慮對俄實施「銀行制裁」或「二級制裁」。

2025年4月4日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在位於比利時布魯塞爾的北約總部，向記者發表講話。（Reuters）

魯比奧促俄烏盡快達成協議 否則或停止斡旋

在27日稍早時間，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，俄羅斯和烏克蘭需要盡快達成和平協議，並指華府政府將在未來一周時間內，決定是否繼續充當調停人，還是應把注意力轉向其他問題。

魯比奧又稱，美國希望看到協議達成，認為已經很接近，但還不夠；他未透露美國與雙方談判的更多細節。有分析認為，魯比奧提出具體時間，有可能旨在向兩國施壓。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）於27日則表示，俄羅斯雖已準備好達成協議，但仍有一些內容需要微調。