澤連斯基與特朗普於羅馬會面　白宮不歡而散後首次

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月26日出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮於羅馬會面，白宮官員形容討論具建設性。



此次羅馬會晤為雙方自2月28日白宮爭吵後的首次面對面會談，白宮傳訊總監Steven Cheung表示，特朗普和澤連斯基在羅馬進行私人會面，形容雙方有極有建設性的討論，他亦指之後會公布會晤細節。

烏克蘭總統辦公室亦證實有關會面，指會面長約15分鐘，雙方同意在當天舉行進一步談判，雙方的團隊正着手安排。

今次會晤正值俄烏戰爭停戰談判的關鍵時刻，特朗普周五（25日）在社交媒體Truth Social稱，俄烏雙方已經同意協議中大部分的重點，應該現在就停止殺戮。他表示，美方會在需要的地方提供協助，以制止這場殘酷、毫無意義的戰爭。

2025年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上稱，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議。（網上圖片）

而美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）同日在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤時，雙方也曾討論恢復俄烏直接就戰爭進行談判的可能性。