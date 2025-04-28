美國駐華使領館：將拒絕生育旅遊為主要目的之簽證

美國國務院日前表示，「生育旅遊」令人無法接受，領事館將依法拒絕所有這類簽證的申請。美國駐中國使領館上周五（25日）亦發文警告，美國將拒簽發以生育旅遊為主要目的的簽證申請，並指通過生育旅遊濫用美國移民制度的人士，也將失去今後申請簽證的資格。



美國駐華使領館的社交平台X上轉發美國國務院領事事務局的英語貼文，並以中文寫道：「一些外國父母申請美國旅遊簽證的主要目的是把孩子生在美國，令孩子獲得美國公民身份，這是不可接受的，結果最終或要由美國納稅人來為這些醫療費用買單。這就是所謂的『生育旅遊』。」

使領館表示，美國領事官員此後會根據美國移民法拒絕所有此類簽證申請，那些通過「生育旅遊」濫用美國移民制度的人，日後有機會會失去今後申請美國簽證或前往美國的資格。

根據1868年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」，所有在美國出生的人都被視為公民。特朗普在首任期間，原本打算透過行政命令變更透過旅遊簽證赴美生產人士子女的公民權，惟未見施行，如今再次執政的他，將改善移民問題列為政績重點。