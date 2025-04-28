魯比奧：俄烏需盡快達成和平協議　美國本周將決定是否繼續調停

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於4月27日表示，俄羅斯和烏克蘭需要盡快達成和平協議，並指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府將在未來一周內，決定是否繼續充當調停人。



魯比奧接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，俄烏需盡快達成協議，如果無法取得成果，美國將不會繼續投入時間和資源。他表示，今個星期將非常重要，美國必須決定是否不再參與斡旋，或者應該把注意力集中到其他問題上。

魯比奧又稱，他又表示，華府推遲對俄羅斯實施制裁，是為使外交手段發揮作用，並警告任何一方若抵制達成協議。特朗普將有辦法應對。 「但我們不希望走到這一步，因為我們認為這會關閉外交大門」。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

參議院共和黨領袖憂特朗普向普京妥協

而在前一天，特朗普和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬出席教宗方濟各的（Pope Francis）葬禮時會面，白宮指此次會晤「非常富有成效」。

美國參議院共和黨領袖舒默（Chuck Schumer）同日表示，擔心特朗普會向普京妥協。舒默表示，烏克蘭作出如此多的犧牲，而且整個西方國家都聯合起來反對普京，但美國卻拋棄烏克蘭，這簡直是一場道德悲劇。

圖為2025年4月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對庫爾斯克（Kursk）地區的行動進展。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

俄方稱已全面收復庫爾斯克 普京向指揮官致謝

另外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當日向解放庫爾斯克（Kursk）的指揮官表示感謝。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）26日向普京匯報，從烏軍手上解放庫爾斯克的行動已經結束，州境內最後一個村莊亦已獲「解放」。佩斯科夫前一天曾稱，俄軍已完成收復庫爾斯克地區。