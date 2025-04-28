澤連斯基多次表明反對　特朗普：他「準備」放棄克里米亞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月26日出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮期間，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行會談。特朗普27日現身新澤西州一個機場時向傳媒表示，澤連斯基「準備好」放棄克里米亞。



當記者問道澤連斯基是否準備好放棄該領土時，特朗普說：「哦，我想是的。」儘管烏克蘭總統就此事表達過反對意見。

據《衛報》報道，澤連斯基22日曾表示，烏克蘭不會正式承認俄羅斯對克里米亞的控制權。此言一出遭到特朗普在社交媒體的批評。澤連斯基25日又表示，克里米亞是烏克蘭人民的財產。

俄羅斯2014年吞併克里米亞，引起烏克蘭非常不滿和西方多國的抵制，俄烏均稱擁有克里米亞主權。

2025年3月25日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在記者會上發表講話。（Reuters）

路透社25日公布的兩份和平提案顯示，美國建議莫斯科保留其佔領的領土，包括具有戰略意義的克里米亞半島。

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）27日批評，美國的提議「類似於讓烏克蘭投降」。