日本首相石破茂晤越南總理范明政　同意強化自由貿易

日本首相石破茂周一（4月28日）在越南首都河內與該國總理范明政舉行會談，考慮到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的高關稅政策，雙方同意努力維持基於法治的自由開放的國際秩序，強化多邊自由貿易體系。日越兩國領導人還確認將推進防衛裝備和技術層面的合作，在安全保障領域開展協作。



日本共同社報道，在安保領域，關於日本向友軍提供防衛裝備品的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），兩國領導人就根據越方的需求探討提供支援達成了共識。兩人還確認將創設外交和防務部門副部長級磋商機制，計劃年內在日本召開首次會議。考慮到中國的海洋活動，兩人商定為加強越南的海上保安能力而推進合作。

2024年4月21日上午，越南政府總理范明政出席並下達諒山省友誼-芝陵段高速公路項目開工儀式。圖為范明政在儀式上發表講話。（圖片來源：越南政府門戶網站）

會談還探討了在半導體、人工智能（AI）、量子等領域開展合作的可能性。日本將幫助越南培養半導體領域的人才。此外，還將在推進去碳化、越南應對洪水與地質災害等防災領域加強合作。

關於在日越南人，雙方同意就最快2027年實施的取代「技能實習」的新制度「培養就業」，力爭簽署合作備忘錄。還確認將持續改善勞動條件和生活環境。

日本首相石破茂2025年2月7日會見特朗普後出席記者會（Reuters）

石破茂上周日與越共中央總書記蘇林舉行了會談，周二將轉到菲律賓訪問，與總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）會談。