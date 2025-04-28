日本大阪世博「飛行汽車」表演時掉落零件　暫停示範計劃｜有片

據日本《每日新聞》4月26日晚報道，日本方面作為大阪世博會招牌之一的「飛行汽車」由於在當天的示範飛行過程中「有零件掉落」，世博會的主辦方日本國際博覽會協會宣布取消其原定於27號的示範飛行計劃。



日本大阪世博的「飛行汽車」表演（影片截圖）

日本國際博覽會協會在通報中表示，該「飛行汽車」屬於日本丸紅航空航天公司，其在飛行中出現了「螺旋槳發動機部分脱落」的問題。取消該「飛行汽車」的飛行計劃是為了調查出現問題的具體原因。

在4月26日的日本大阪世博的「飛行汽車」表演上，圖中左側有零件掉落（影片截圖）

但觀察者網注意到，丸紅航空航天公司並不是航空或汽車、無人機領域相關的技術型企業，其主要的業務範圍是飛機、發動機、相關器材、機場設備等的「銷售」工作，以及對應的飛機運營管理和諮詢服務等，並不包括飛機或汽車、無人機等設備的研發和製造。其100%持股股東丸紅株式會社則是一家主要從事日本國內及進出口貿易、國際間商品技術服務貿易的綜合商社。

根據丸紅株式會社的相關網頁介紹，該「飛行汽車」實際上是丸紅航空航天公司引入的美國LIFT AIRCRAFT公司的「HEXA」飛行汽車。

據介紹，日本國際博覽會協會還表示，除取消27號的示範飛行之外，在「能夠調查清楚事故原因、確保安全」之前，該「飛行汽車」的示範飛行將長期暫停。

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