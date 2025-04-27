大阪世博｜寵物小精靈角色變「壓縮長椅」　網民：怎忍心坐下去？

2025大阪・關西世博會4月13日正式開幕、吸引大量民眾，不過位於「遊んでい館？」展區的長椅意外引起討論，只見它是由大量《寵物小精靈》（寶可夢）公仔抽真空後壓扁製成，不少民眾一眼就能認出是哪隻寵物小精靈，心疼地直呼「怎麼坐得下去？」，而負責公司已出面致歉並將長椅撤掉。



《產經新聞》報道，這些由「WIDE LEISURE」公司設置的長椅近期在社群平台上瘋傳，只見大量寵物小精靈公仔被壓縮在一起、做成長椅，然而每隻寵物小精靈的外觀、特色依舊清晰可見，讓開心前來朝聖世博會的粉絲心疼不已，直呼：

「這怎麼坐得下去？」



WIDE LEISURE表示該展區旨在推廣回收再利用的理念。（X@odayakaobaa）

大阪關西世博會內一張由寵物小精靈公仔製成的長椅引起討論。（X@phi146）

不少人認為這樣做讓公仔「不似人形」、質疑是否尊重角色，甚至有日媒直接找上任天堂，得到的回應是「世博會上的展示並未獲得授權，我們不予置評」，為了平息輿論，WIDE LEISURE已在23日將長椅撤掉，並公開致歉、承諾將檢討。

【相關圖輯】大阪世博保安員被訪客逼「當眾下跪叩頭道歉」震撼日本網民｜有片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

事實上，這張寵物小精靈長椅並非「遊んでい館？」展區的「唯一」一張，現場也有其他由公仔製成的長椅，對此，WIDE LEISURE表示該展區旨在推廣回收再利用的理念，引起討論的長椅則是將不要的公仔放入透明塑膠中，抽真空後壓縮而成。

【同場加映】日本大阪世博會驚現「爛尾樓」 這國家展館竟仍未開放 原因曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

台灣連鎖加油站「震撼停業」！整排全倒光 一夕消失了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】