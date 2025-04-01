美使領館促各國合作企業遵DEI禁令 西班牙斥違法
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後簽署行政令，禁止聯邦推動多元化、公平和包容性 （DEI）政策，範圍涵蓋與聯邦合作的承包商及供應商。其政府近日警告駐外使領館的合作企業，以及全球接受美國資助的機構，要求必須遵守DEI禁令，否則面臨失去資助或合約風險。
包括向使領館供水電公司
美國駐西班牙大使館發言人表示，該大使館與美國在世界各地的所有大使館一樣，正向所在地的產品和服務供應商傳達消息，說明特朗普最近簽署的行政命令新框架，以確保合約符合所有聯邦反歧視法，且供應商不會實施違反現有聯邦法律的DEI計劃。 西班牙稱「公然違反」當地法律
路透社報道，相關指示已發送給眾多公司，包括為美國大使館職員寓所提供食水、燃氣和電力的公司，大使館訂閱的報紙以及餐飲供應商等。
西班牙勞工部表示，美國的指令「公然違反」該國的多元化法律，稱遵守該指令的公司將面臨勞動監察局的調查。法國外貿部上週已發聲明稱，美國干涉法國企業的包容性政策，並威脅徵收不合理的關稅，這是不可接受的。
據指出，德國主要汽車製造商寶馬（BMW）接獲美國駐保加利亞大使館的通知，原因是寶馬向大使館出售汽車。BMW發聲明稱，相信多元化的視角和人才能夠增強公司實力，該公司不允許任何形式的歧視。
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