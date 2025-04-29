紐時：美國家居高度依賴Made in China　這電器99%來自中國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向中國發動貿易戰，《紐約時報》近日以題為「沒有中國貨之家」（Your Home Without China）撰文，嘗試剖析美國家庭依賴中國進口貨品的情況。結果發現，美國家庭用品中有大量貨品高度依賴中國製造的商品，其中像多士爐，超過99%的貨源來自中國。

其他如微波爐、熱水瓶、衣架、燙斗和梳子，都有超過90%的商品源自中國。報道指，無論美國進口商最終依舊選擇從中國進口這些貨品，還是改為從其他國家入口，都需要繳交關稅，最終消費者都需要承擔更高價格。



據《紐約時報》的報道，很難想像一個沒有中國產品的美國家庭會是甚麼模樣。因為，美國人家中許多生活必需品都高度依賴中國進口，而隨着新關稅政策上路，這些商品的價格無可避免將上升。

從《紐時》的圖表可見，在美國家庭的廚房中，大量電器都是「中國製造」。美國家庭用的多士爐全部均為進口，而超過99%來自中國，90%的微波爐源自中國，其他像攪拌機和砂煲罌罉，來自中國的比例都高達83%和82%。

2025年4月21日，圖為美國一個家庭的廚房。（Getty）

然後來到美國家庭的客廳，93%的兒童書籍、86%的電子遊戲機和75%掛在牆上的時鐘均來自中國。

美國人喜歡在家裡進行戶外燒烤，而96%的戶外木炭烤架和98%的雨傘均源自中國。

當我們環顧美國的睡房，隨處可見都是中國製造的產品：95%的衣架、93%的燙斗、91%的梳子、90%的急救包、82%的化妝刷和毯子、73%的檯燈、71%的吹風機和64%的枕頭都來自中國。

來到最後，91%的嬰兒車和87%的聖誕裝飾均來自中國。

2025年4月28日，美國華盛頓，特朗普總統（Donald Trump）在白宮歡迎美式足球超級碗冠軍費城老鷹隊到訪。（Reuters）

報道指，特朗普政府對中國實施的關稅高達145%，有可能切斷大多數產品的進口。此外，他同時亦針對其他數十個國家徵收10%的關稅，這代表進口商即使轉移產地亦需要承擔關稅。

雖然現時很難預測價格會上漲多少，惟經濟學家表示，大部分上升的成本將會轉嫁給消費者。