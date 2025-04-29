特朗普簽行政命令要求貨車司機講英語　斥奧巴馬政府令事故增加

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（4月28日）簽署了一項行政命令，要求美國所有商業貨車司機具備熟練的英語水平，支持美國的卡車司機，因為他們對美國經濟和人民生活至關重要。華府並在聲明中責怪奧巴馬政府的一項改動「令貨車死亡事故增加」。



早在3月1日，特朗普已簽署另一項行政命令，指定英語是美國的官方語言。它撤銷了克林頓（Bill Clinton）政府以來一直推行多語言政府服務的行政命令。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

周一的命令指示交通部長達菲（Sean Duffy）撤銷淡化要求商業司機具備英語能力的法律的指引。並要求修改標準，以確保違反英語能力規定（English proficiency rules）的司機被停駛，從而提高道路安全。

2014年，奧巴馬（Barack Obama）政府時期，交通部發出的一份備忘錄修改了英語能力規定的處罰，讓司機不再因英語能力不足而被停職，能繼續駕駛。執法數據顯示，2017年至2024年期間，每年僅開出7800至1萬張罰單，且沒有司機因英語違規而被停職。

圖為美國前總統奧巴馬。（Getty Images）

華府在公告中批評奧巴馬政府，稱指南發布以來「貨車死亡事故增加」，指出車禍是美國最大的死亡原因，每天造成超過120人死亡。