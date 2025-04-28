特朗普晤澤連斯基撤第三張椅　疑攆走馬克龍：「你不該在這」

白宮總統助理周六（4月26日）在社交平台放出影片顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梵蒂岡對話前，對話現場原有第三把椅子。英媒引述唇語專家解讀，畫面中特朗普對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說「你不應該在這」，將他排除在談判外。



▼影片顯示：現場原有3張椅子

美烏兩國領導人到聖伯多祿大殿坐下對話前，馬克龍也跟去，但特朗普對他說了什麼，澤連斯基隨後點了點頭。最後只剩2人面對面坐談。

英國《衛報》引述唇語師 Nicola Hickling解讀，特朗普對馬克龍說：「你在這裏是不對的，我需要你幫我個忙，你不應該在這。」

雖然不知道該張椅子原本安排給誰，不過法國愛麗舍宮之後在社交平台X（舊稱Twitter）發三人連同英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在場交談的相片，配文：「為和平（Pour la paix）」。

法國崛起黨領袖杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）則轉發影片，暗示馬克龍被特朗普隨意打發，令法國名譽掃地，要求馬克龍辭職。