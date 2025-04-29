加拿大大選｜卡尼發表勝利演說：特朗普試圖摧毀我們 這不會發生
撰文：莊勁菲
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加拿大大選4月28日結束，自由黨籍的卡尼（Mark Carney）發表勝選講話，他提到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對加拿大的威脅時指，「美國想要我們的土地、資源和水。這些威脅並非空穴來風。特朗普試圖瓦解我們，讓美國擁有我們」，他稱「這永遠不會發生」。
這位勝選總理在人們的高呼聲中走向講台：「我有一個問題，誰準備好和我一起為加拿大挺身而出？誰準備好建立強大的加拿大？」
卡尼在演講中承諾，他的政府將為所有人工作。他用法語說道：「法語和魁北克文化是加拿大身份認同的核心。」表示其政府將為無論是魁北克或多倫多的工人服務。
他還讚揚了新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）退出競選的貢獻，並感謝競爭對手保守黨博勵治（Pierre Poilievre）對「兩人都熱愛」的國家的承諾。
至於「數百萬 」沒有投票給自由黨的選民，卡尼則表示： 「我會一直竭盡所能，代表每一位以加拿大為家的人。」
博勵治承認敗選，並祝賀卡尼勝選總理，還表示儘管兩人意見不一，但他希望加拿大人團結起來「讓政府承擔責任」。
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