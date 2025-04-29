特朗普2.0執政百日：反覆無常的美國總統　已實現哪些競選承諾？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期已執政百日。雖只是過去了100天，期間卻發生無數次180度大轉變，白宮幾乎每天都會成為突發新聞的來源。但到目前為止，特朗普在總統競選期間做出的承諾，究竟已實現多少？



結束俄烏戰爭

2023年5月，特朗普在新罕布夏州（New Hampshire）的一次活動上表示，若當選將立即結束俄烏戰爭。他當時說：「俄羅斯人和烏克蘭人正在死去。我希望他們停止死亡。我會在24小時內完成這件事。」

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

然而，今天戰爭仍在繼續。特朗普政府正單方面努力尋求解決方案，且做出的妥協似乎對俄羅斯更有利。特朗普近期批評烏克蘭堅持將克里米亞視為其領土的一部分，稱克里米亞應繼續留在俄羅斯，以快速促進和平。而烏克蘭則對美國的突然轉變感到震驚。

驅逐非法移民

移民政策是特朗普最喜歡的競選議題之一。他在去年10月紐約的活動中承諾，若當選將啟動美國史上最大規模的驅逐出境計劃。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

非法移民驅逐計劃確有實施。白宮4月28日發聲明稱，自特朗普第二任期開始，已有13.9萬人被驅逐出境，非法邊境襲擊事件減少95%。

關稅政策

特朗普競選時還曾表示要結束美國的貿易逆差，該承諾無疑已在實施中。今年4月2日，特朗普宣布對多國徵收「對等關稅」。但關稅政策或會導致美國內物價上漲，破壞與他國的貿易關係，並動搖他的另一競選承諾：「讓美國再次負擔得起」（Make America Affordable gain）。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

關稅政策已導致特朗普「執政百日」支持率跌至39%，創下近80年來美國歷任總統最低執政百日支持率。而特朗普反覆無常的行為，也開始動搖政府的穩定性。