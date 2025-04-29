執政百日接受大西洋月刊專訪 　特朗普：我管理美國也管理全世界

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日即執政滿百日，他表示相比自己首個總統任期，他的第二個任期「有很多樂趣」，他稱：「第一次我只有兩件事做：管理國家和挺住。你知道，我得應付很多壞人。第二次，我是管理國家和整個世界，因為你知道，我要設法拯救這個世界。」



特朗普指出，第一任期時，他遭到部分內閣成員的抵制，他指這些人「工於心計」。到第二任時，他從經驗中學習，考慮自己所做的事，現在其實很開心，「你們知道我做的都是很嚴肅的事」。

對於關稅問題，他駁斥了華爾街一些分析師普遍持有的觀點，即市場暴跌、經濟衰退威脅、美元貶值會讓他撤銷關稅政策。他稱： 「這總是會對你造成一些影響，但沒有紅線，也沒有特定數字能讓我改變關稅政策。」

在俄烏戰爭問題上，特朗普直言：「可能發展成第3次世界大戰，我正在努力拯救全世界無數條人命。」至於是否角逐第三任期，他卻一改先前的狂妄口氣，他低調說：「這並不是我在考慮的事，我也認為很難辦到」，但仍暗示支持者希望他去做。

特朗普政府內閣Signal洩密事件，右圖為美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（Jeffrey Goldberg/ Reuters）

多次斥《大西洋月刊》為假新聞

《大西洋月刊》長期以來對特朗普的政策、行為及其政治影響發表尖銳批評。上月，特朗普政府國家安全顧問因誤將大西洋月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入一個討論對也門胡塞目標攻擊計畫的Signal群組，引發洩密風波。

特朗普過去曾多次透過社交媒體和在公開場合抨擊該雜誌，稱其為「假新聞」，並攻擊其記者和編輯。數周之前，特朗普還在Truth Social痛駡《大西洋》並拒絕其訪問請求，但後來卻改變主意。

此次採訪由特朗普的「死對頭」《大西洋月刊》的記者帕克（Ashley Parker）和謝勒（Michael Scherer）於4月24日進行，並於本周一刊登。此前，特朗普在其社群媒體平台「真相社交」（Truth Social）上表示，他同意接受採訪是「出於好奇，也是為了和自己較量，看看《大西洋月刊》能否做到『真實』」。