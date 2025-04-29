加拿大大選｜自由黨卡尼Big Daddy反勝　特朗普百日救了自由主義

4月28日，加拿大的提前大選結束，執政近10年的自由黨勢將繼續執政。當選自由黨黨魁、接替杜魯多（Justin Trudeau）擔任看守總理不足兩個月的「政治素人」、前加拿大央行和英倫銀銀行長卡尼（Mark Carney）以「反特朗普（Donald Trump）」大旗當選。

本年1月，2015年執政至今的自由黨在民調上落後保守黨近25個百分點，幾乎是「等着輸」，但特朗普「登基」100日之際，自由黨卻極速反超保守黨，在全球反執政黨浪潮之下保住了政權。

本來，45歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）憑其政治魅力，政治路線上又跟大勝回歸的特朗普非常接近，加上民眾對於杜魯多歡迎外來移民、高舉大愛包容但又未有能妥善處理樓價高企和經濟停滯等問題早已深感不滿，是「等着贏」的。

4月27日，博勵治盡最後努力拉票。（Reuters）

然而，從來沒有經過選舉的技術官僚卡尼，在特朗普執政的衝擊之下，卻由一個「不可能」的政客變成了一個從主張到風格上都「反特朗普」的政治明星。

卡尼雖然有深厚的財金背景，卻是一個說得上是完全沒有政治魅力的人物，然而他的沉悶在選民心中似乎構成了他跟特朗普，以至他跟被認為是「加拿大版特朗普」的博勵治的差距，完全配合了其「特朗普對加拿大構成存亡威脅」的宣傳。

現年60歲的卡尼的平穩形象，更讓不少加拿大人覺得他有父親形象。競選期間，一段在網上爆紅的影片就是卡尼在頗為沉悶的政治演說期間，一位在場女性支持者高喊「領導我們吧，大爸爸！」（lead us, big daddy!）有點尷尬的卡尼只好說他說完之後要改從後門離開。（見下片）

特朗普對加拿大開打的關稅戰（佔其總出口77％）、不斷將杜魯多稱為州長、聲言要將加拿大變成美國第51個州，當然是卡尼之所以能夠領導自由黨繼續執政的主因。

在卡尼3月接任總理之後，「忍口」了一段時間的特朗普4月28日忍不住，在其社交平台Truth Social上再次呼籲加拿大人選出「有力量和智慧」將加拿大變成美國第51個州的人，叫他們想像一下美加合併之後的大陸有多美。

4月28日，特朗普在Truth Social上再次呼籲加拿大人支持加拿大變成美國第51個州。（網站截圖）

由於卡尼的「反特朗普」形象遠遠強於博勵治，對於特朗普的「疑似助選」，博勵治只好迅速回應，要求特朗普「不要干涉我們的選舉」，「加拿大將永遠驕傲、擁有主權和獨立，我們永遠不會成為第51個州」。

但博勵治長期活躍於親近特朗普MAGA派的政治圈子，過去曾質疑疫苗政策，其反覺醒主義、傾向反移民、支持油氣產業等不同主張也幾乎同美國共和黨同出一轍，他本人亦得到像馬斯克（Elon Musk）之類的美國右翼名人支持，要在數個月內跟特朗普所代表的政治派系「劃清界線」甚為困難。

根據Léger的一個民調，46％加拿大受訪者認為卡尼比博勵治更有能力處理同特朗普的關係，持相反意見的只有28％。

4月28日，博勵治迅速在X上回應特朗普言論，強調加拿大主權獨立。（網站截圖）

卡尼的政治素人背景，更使他能夠擺脫杜魯多執政超過9年的政治包袱，大舉接收了博勵治一直以來對於杜魯多政府政策的批評。例如在民眾非常不滿的消費者碳稅：卡尼一上任就已經把他取消掉，博勵治的一大政治議題即時變得無效。

又例如是購買物業的5％商品和服務稅（GST）：本來向購買新建住所的人士免除此稅，是博勵治的一大主張，用以針對杜魯多治下的房價高漲問題，而杜魯多政府則認為免稅將優惠富人；但卡尼就沒有這樣的堅持，一上任就承諾免除此類GST，不過只是將範圍縮窄到首次置業人士，並調低適用房價的上限。

其他諸如向較低收水人士減稅、減省政治官僚主義、以關稅反制特朗普貿易戰、改善加拿大各地之間的自由貿易等等，卡尼的主張其實跟博勵治都差不多，只有程度上的差別而已。

4月28日晚，卡尼的支持者等待點票結果。（Reuters）

而相較於博勵治，卡尼的財金技術官僚背景更讓人認為他在落實這些實際政策的能力上勝過一輩子也是玩政治遊戲的博勵治。根據Léger的民調，無論是在處理經濟，還是應付生活成本高企的問題，加拿大人都傾向認為卡尼是更好的人選。

特朗普的威脅，更使同自由黨政治立場較為接近的政黨選民在過去幾個月突然「團結」在自由黨的旗下。本來支持杜魯多政治以少數派執政的新民主黨（NDP），其支持度從本年1月的超過19％跌至選前的不足9％。

說法語的魁北克省也出奇地包容卡尼非常别扭的法語，以及他對魁北克文化「近乎零」的認知。自1月以來，魁人政團（BQ）在魁北克省的支持度在民調上跌了大約10百分點，大部份都流向了自由黨。

本年1月以來，自由黨民調支持度（紅線）急速上升。（CBC Tracker網站截圖）

卡尼帶領自由黨反勝，在特朗普執政美國的背景之下，並不是一個特例。特朗普掌權之後，美國傳統盟友對於美國的觀感迅速下挫。根據一個蓋普索（Ipsos）民調，去年10月到今年4月之間，加拿大人對於美國的好感度由52％跌至19％；德國和法國分別由51％和56％跌至30％；意大利由52％跌至39％；英國由56％跌至39％；傳統上支持資本主義、自由貿易的荷蘭由50％跌至20％……

這種民情也讓這些國家政治傾向接近特朗普MAGA派的右翼政客非常難做，跟加拿大保守黨的博勵治一樣。例如意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就不知道在烏克蘭問題、關稅問題上要如何站隊；法國極右國民集會（RN）的馬林勒龐（Marine Le Pen）等人更積極同特朗普保守距離；如今似乎有執政之願的英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）已同馬斯克決裂；德國極右另類選擇類（AfD）的領導層則在關稅問題上有支持和反對的兩種矛盾說法，暫時未見調和……

從這次加拿大大選的結果來看，「反特朗普」恐怕是大勢所趨。

2025年4月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談。（Reuters）

某程度上，特朗普可算是救了自由主義。特朗普的當選，以及他對其他國家極右或右翼政客的扶持，讓自由派看到了過去幾年覺醒主義意識形態的離地和不得民心、看到了走中間路線務實處理實際問題的重要性。

但特朗普的國內專制傾向和對其他國家的單邊主義壓迫，卻讓本來開始離棄自由派的民眾看到特朗普式的右翼只是另一種的意識形態極端主義，並不是國家治理問題的真正解方。

這次卡尼勝選，可算是為全球自由派政客指出了一條重奪執政多數的道路。