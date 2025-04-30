加拿大大選｜特朗普致賀電卡尼　強調攜手合作並同意不久後會面

加拿大大選剛剛結束，領導自由黨「過關」的總理卡尼（Mark Carney）就與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。加拿大總理辦公室周二指，特朗普向卡尼表示祝賀，強調兩國領導人一致認為美加兩國作為主權國家在合作推動共同發展方面十分重要，並同意在不久後會面。



加拿大廣播公司（CBC）引述美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）聲明，指華府期待與卡尼領導下的政府合作，強調雙方應着重關注貿易公平、打擊非法移民、管控芬太尼與其他危險藥物流入美國，以及應對北京對北美的影響等關鍵問題。

卡尼領導下的自由黨在大選中，取得國會議席佔優，加媒日前預料將組成少數政府，他在勝選後誓言應對特朗普政府，強調特朗普有企圖吞併加拿大的野心。

2025年3月27日，加拿大渥太華，圖為卡尼發表講話誓言對抗美國關稅。（Reuters）

白宮在美國國務院表態前回應卡尼，指這次選舉「不會影響特朗普將加拿大打造成美國第51個州的計劃」。