加拿大大選｜被通緝前藝人鄭敬基出戰多倫多選區宣布落敗

加拿大國會選舉由執政自由黨勝出，保住執政黨地位。正被香港警方懸紅通緝的香港前藝人鄭敬基（Joe Tay）代表保守黨競逐多倫多當河谷北（Don Valley North）選區議席，自由黨候選人遲月（Maggie Chi）得票53%，確認當選，鄭敬基已在社交平台宣布敗選。

點票結果顯示，鄭敬基跟遲月相差約5000票，得票率42.6%，排名第二。他在X發文表示，雖然未能勝出，但衷心感謝保守黨對他的信任。

正被香港警方懸紅通緝的港人鄭敬基（Joe Tay）競逐多倫多當河谷北選區議席，在X承認落敗。

自由黨當選人遲月在多倫多有超過12年的市政公職經驗，她期望解決當地公共安全問題、改善社區空間以及建立更好的交通和基礎設施。

另一多倫多選區，萬錦－於人村選區（Markham-Unionville），早前尋求連任的工黨候選人蔣振宇（Paul Chiang）1月曾呼籲把鄭敬基帶到中國領事館以獲100萬港元的懸賞，失言退選。該選區最終由保守黨候選人、香港人馬榮錚勝出。

鄭敬基曾為香港娛樂圈藝人，是1980年代二人組合「風雲樂隊」成員，也曾出演多套影視作品，香港警方指其在2020年7月至2024年6月期間，於社交媒體平台操作一個名為「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片，指其涉嫌犯煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。去年底，香港警方以違反港區國安法為由對其發布通緝，懸賞港幣100萬元。