金磚國家外長未能就聯合公報達成一致

撰文：聯合早報
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齊聚巴西里約熱內盧的金磚國家外交部長未能就聯合公報達成一致，凸顯這個快速擴大的外交集團內部存在分歧。

路透社報導，金磚國家（BRICS）輪值主席國巴西星期二（4月29日）發表主席聲明，譴責貿易保護主義。

主席聲明稱，金磚國家外長「對全球經濟碎片化和多邊主義弱化的前景表示嚴重關切」。

聲明說：「不合理的單邊保護主義措施，包括不加區別地提高對等關稅和非關稅措施，不符合世界貿易組織（WTO）規則。」

金磚國家主席聲明中並未點名美國。在特朗普總統的領導下，美國政府採取了急劇的貿易保護主義轉向，其單邊關稅引發全球經濟放緩的擔憂。

金磚國家：巴西外長維艾拉（Mauro Vieira，左）說：「所有國家都達成共識，並體現在宣言中。」 （Reuters）

巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）說：「所有國家都達成共識，並體現在宣言中。」但一名參與談判者表示，面臨美國145%高額關稅的中國要求採取更嚴厲的措辭。

一名外交消息人士說，金磚國家外長未能達成聯合公報令人出乎意料，但在7月舉行金磚國家領導人峰會之前，各國仍有機會化解分歧。

擴大後的金磚國家除了創始成員國巴西、俄羅斯、印度、中國，還包括後來加入的南非、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃塞俄比亞、印尼和伊朗。這些國家都面臨美國貿易行動帶來的嚴峻挑戰。

消息人士說：「擴大這個集團有其代價。我們必須付出更多努力才能達成共識。但與此同時，擴大後的集團擁有更大的權力、更多的資源、更大的合作空間。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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