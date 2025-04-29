王毅倡中俄加強金磚框架內協調　拉夫羅夫：期待習近平訪俄

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月28日在巴西出席金磚國家外長會晤期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，雙方就加強聯合國、上海合作組織、二十國集團（G20）等多邊框架下合作進行了戰略溝通，並就伊朗及朝鮮半島核問題等交換了看法。



圖為2025年4月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西出席金磚國家外長會議。（Reuters）

王毅表示，當前單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開。金磚國家的團結與合作正顯示愈來愈重要的戰略價值。作為金磚國家創始成員國，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力。

拉夫羅夫表示，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要。俄方願同中方相互支持彼此舉辦蘇聯衛國戰爭勝利80周年，以及中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動，深化各領域務實合作。他又稱，期待中國國家主席習近平下月訪俄，出席衛國戰爭勝利80周年活動。

拉夫羅夫並介紹了烏克蘭危機最新情況，重申俄方願不設前提同烏方開展和平談判。王毅闡述了中方勸和促談的原則立場。