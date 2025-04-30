加拿大總理卡尼慶祝勝選　紐時：重壓下他不會有「蜜月期」

在加拿大聯邦選舉前，主打反美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）牌的執政自由黨領導人卡尼（Mark Carney）日前勝選，順利過關。卡尼周二慶祝所屬的自由黨贏得聯邦大選。《紐約時報》分析，自「政治素人」卡尼今年1月初緊急接替辭任的前總理杜魯多（Justin Trudeau）後，加拿大政局因國會暫停與特朗普政府脅迫下變得不穩，他領導的新政府亟須在大選後解決國內問題，風雨飄搖下，他恐不會有「蜜月期」。



報道指出，卡尼政府目前面臨的挑戰，首先是卡尼接替杜魯多後公布的新內閣成員沿襲上屆，並無太大革新；其次是，國會自去年聖誕節後因杜魯多暫停開會，急須重啟以解決積壓議題。

報道引述代表加拿大商會資深主管Matthew Holmes指，當務之急是盡快組建內閣並恢復國會議程，他強調，特朗普關稅與主權威脅為加拿大經濟與國安帶來不確定性，而卡尼須快速推出解決方案提振信心。

一般而言，國家領導人經民選上台後，通常會迎來「蜜月期」，他因選前受支持而在上台後獲得短暫寬容，屆時社會氛圍與政局通常穩定，以便讓他們履行競選承諾。

2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

但報道描述，加拿大如今內外交困，強調渥太華須盡速推出一系列立法應對，卡尼還需採取行動，在國會中贏得必要盟友，穩定政局以免因不信任投票而崩潰，繼而觸發新一輪選舉。

此外，自由黨在國會或許還面臨其他阻力——恐難組成多數政府大力推動立法。儘管自由黨在今次大選中，一改去年底的頹勢，在議會中佔優，但加拿大國營媒體CBC預測，他們料獲得169席，未取得獨立執政所須的172個議席，須籌組聯合政府。

報道預料，選前高舉「反特朗普」大旗，並因此成為全球首位當選的國家領導人，卡尼將在今年6月的七國峰會中，面臨與特朗普政府打交道的重大考驗。

卡尼在勝選演說中承認，接下來幾個月會很艱難；不過，他有帶領加拿大走過動盪時期的經驗。他還對自由黨的支持群眾喊話說，「現在是勇敢因應危機的時候了！」