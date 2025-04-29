加拿大大選 | 總理卡尼：美國已名存實亡　全球經濟主導地位終結

據央視新聞，當地時間4月27日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在一次競選活動中再次表示，「美國背棄了加拿大，加拿大與美國的傳統關係已經不復存在。」卡尼還稱，每天都能看到美國充斥着政治口號、憤怒與混亂，這些都在不斷分化並削弱美國人，美國「不再團結（united）」，「合眾國（United States）」名存實亡。



他還指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府濫施關稅等做法「撕裂了全球經濟體系」，「美國的世界領導力、美國對全球經濟的主導地位也宣告終結」。

特朗普再度入主白宮以來，多次提及要將加拿大變成美國「第51州」，還向加拿大揮舞關稅「大棒」，這讓加拿大選民傾向於將選票投給被認為最有能力應對特朗普政府的政黨。據央視新聞援引法新社消息，當地時間4月28日，加拿大新一屆聯邦眾議院選舉投票已正式開始。

值得一提的是，特朗普當天早上在社交媒體上稱，加拿大選民應選出「一個有力量和智慧的人」，只要加拿大成為美國「珍愛的第51個州」，就可將加拿大稅率減半，將加拿大軍力「免費提升至世界之巔」，讓加拿大「汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源及其他產業規模翻兩番，且零關稅」。

「別再受制於多年前人為劃定的邊界。看看這片土地若合為一體該有多美！完全自由的往來，再無邊界阻隔。有百利而無一弊。本該如此！」特朗普寫道，「美國不能再像過去那樣，每年向加拿大提供數千億美元的補貼。除非加拿大成為（美國）一個州，否則補貼沒有意義！」

不出意外，下一任加拿大總理將會從這兩人之間產生：今年3月緊急接替杜魯多（Justin Trudeau）出任總理的自由黨黨魁卡尼，以及保守派領袖博勵治（Pierre Poilievre）

2025年4月25日，加拿大埃德蒙頓，圖為卡尼與保守黨首博勵治（Pierre Poilievre）來到票站的組合圖片。（Artur Widak Via Getty）

在今年1月前總理杜魯多辭職時，卡尼領導的自由黨在民調中持續落後近20個百分點。然而隨着特朗普上台，不斷升級對加拿大經濟和領土主權的威脅，自由黨的民調支持率急速攀升，並在今年3月實現罕見的選舉前逆轉。

上周末的民調顯示，自由黨的支持率以42%對39%領先保守黨三個百分點。

加拿大的選舉制度與英國類似，選民投票選擇議員，擁有最多議席的政黨將應總督邀請組建內閣。選舉結果將從當地時間周一（28日）晚間21點30分後逐步揭曉，屆時大多數的投票站已經關閉。按照過往開票流程，當天深夜（北京時間29日中午前後）就能知道結果。

本文獲《每日經濟新聞》授權轉載

