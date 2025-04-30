法國擬明年向中國小額包裹加徵處理費 遏止大量免稅包裹湧入歐盟
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球發動的關稅戰一石激起千層浪，對環球貿易的連鎖反應正漸漸浮現。法國政府4月29日宣布，計劃從明年起對來自中國的小額包裹徵收額外費用，以遏止來自中國的廉價包裹大量湧入歐洲市場。分析指這是應對特朗普政府取消對800美元（約6200港元）以下小額包裹免稅的政策，歐盟憂慮這些無法進入美國市場的中國商品，將會大量湧入歐洲，衝擊這些市場的商品競爭力。
綜合法新社和路透社的報道，法國公共會計部蒙沙蘭（Amelie de Montchalin）和法國財長隆巴德（Eric Lombard）4月29日（周二）共同宣布這項政策。
蒙沙蘭表示，法國政府將向歐盟提議，向由中國電商平台出口的每個小額包裹加征「數歐元的處理費」（a few euros），其中包括中國快時尚品牌Shein和跨境電商平台Temu。
據報道，目前美國已向中國出口商品徵收145%的關稅，並取消了價格低於800美元包裹的免稅政策。外界憂慮，這些被美國拒之門外的中國商品，將會大量湧入歐洲等市場，嚴重影響這些市場的商品競爭力。
報道指，歐盟計劃在2028年取消對價值低於150歐元（約1323港元）包裹的免稅政策。法國政府現時提前提出徵收處理費作為過渡措施，用於資助實施更嚴格的海關檢查。
歐洲零售商和商戶對這項免稅政策早就大表不滿，認為該政策給予Shein和Temu不公平的競爭優勢，因為這些商品享有免稅優惠，代表它們將能接受更少的安全審查。
蒙沙蘭指，法國現時每年接收15億件電商包裹，其中超過8億件是貨值少於150歐元（約1323港元）的小額包裹。「這對法國民眾是個風險，因為商品可能不安全；對品牌也是風險，因為存在大範圍的冒牌問題；對公共財政更是風險，因為存在嚴重的避稅行為。」
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