法國擬明年向中國小額包裹加徵處理費　遏止大量免稅包裹湧入歐盟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球發動的關稅戰一石激起千層浪，對環球貿易的連鎖反應正漸漸浮現。法國政府4月29日宣布，計劃從明年起對來自中國的小額包裹徵收額外費用，以遏止來自中國的廉價包裹大量湧入歐洲市場。分析指這是應對特朗普政府取消對800美元（約6200港元）以下小額包裹免稅的政策，歐盟憂慮這些無法進入美國市場的中國商品，將會大量湧入歐洲，衝擊這些市場的商品競爭力。



綜合法新社和路透社的報道，法國公共會計部蒙沙蘭（Amelie de Montchalin）和法國財長隆巴德（Eric Lombard）4月29日（周二）共同宣布這項政策。

蒙沙蘭表示，法國政府將向歐盟提議，向由中國電商平台出口的每個小額包裹加征「數歐元的處理費」（a few euros），其中包括中國快時尚品牌Shein和跨境電商平台Temu。

2025年4月15日，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）和公共會計部長蒙沙蘭（Amelie de Montchalin）在巴黎出席會議，闡述公共財政的優先事項。（Reuters）

據報道，目前美國已向中國出口商品徵收145%的關稅，並取消了價格低於800美元包裹的免稅政策。外界憂慮，這些被美國拒之門外的中國商品，將會大量湧入歐洲等市場，嚴重影響這些市場的商品競爭力。

報道指，歐盟計劃在2028年取消對價值低於150歐元（約1323港元）包裹的免稅政策。法國政府現時提前提出徵收處理費作為過渡措施，用於資助實施更嚴格的海關檢查。

歐洲零售商和商戶對這項免稅政策早就大表不滿，認為該政策給予Shein和Temu不公平的競爭優勢，因為這些商品享有免稅優惠，代表它們將能接受更少的安全審查。

2024年4月1日，法國新任外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）與中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館會晤時，會面場地已擺放法國和中國的國旗。（Pedro Pardo/Pool via REUTERS）

蒙沙蘭指，法國現時每年接收15億件電商包裹，其中超過8億件是貨值少於150歐元（約1323港元）的小額包裹。「這對法國民眾是個風險，因為商品可能不安全；對品牌也是風險，因為存在大範圍的冒牌問題；對公共財政更是風險，因為存在嚴重的避稅行為。」