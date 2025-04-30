克宮：烏方未應停火及談判倡議　魯比奧：倘無進展美國將放棄斡旋

俄羅斯此前表示願在沒有任何先決條件的情況下與烏克蘭進行和平談判，並於28日宣布俄軍下月8日凌晨12時起將在停火3天。克里姆林宮29日表示，烏克蘭尚未回應有關俄方提出有關停火及和談的倡議。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日在一份聲明中表示，如果俄烏未能就停火和平談判提出具體方案，美國將放棄繼續調解、斡旋。



路透社報道29日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對記者說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾多次表示，俄方已經準備好在不設任何先決條件的情況下啟動談判進程，但他們到目前為止還沒有受到烏方的積極回應。

2025年4月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪問鮑曼莫斯科國立技術大學（Bauman Moscow State Technical University）期間會晤該校學生。（Reuters）

在俄方宣布計劃停火3日後，烏克蘭總統澤連基斯（Volodymyr Zelensky）在社交媒體上傳影片，他質疑俄方為何不同意由美國及烏方提出立即停火至少30日的提議。

他強調，停火不應該只是持續幾天，之後又恢復殺戮。停火協議必須是立即生效、完整且無條件，且至少應持續30天。

對此，佩斯科夫表示「很難理解」烏方是否有意響應在俄羅斯衛國戰爭勝利80周年慶典期間停火3天的協議。

美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）29日引述魯比奧的聲明表示：「「我們現在正處於雙方需要就如何結束衝突提出具體建議的時刻。如果沒有進展，我們將退出這一進程、放棄調解人的角色。 」