中資酒店老闆嫌看不到富士山砍鄰居樹木　更多劣行曝光　現已逃亡

數年前，日本山梨縣富士河口湖發生一宗爭議事件。



一家中資酒店不滿鄰宅家的樹木遮擋富士山視野，竟然派人擅闖鄰家砍伐、施放除草劑，損壞23棵樹木。

受害者更控訴，在進行談判時，對方明顯擺出一副事不關己的態度，還聲稱自己不可能受到日本法律的制裁。

【延伸閱讀】河口湖中資酒店老闆嫌看不到富士山 竟率員工「砍鄰居樹木」

【延伸閱讀】河口湖中資酒店老闆嫌看不到富士山 竟率員工「砍鄰居樹木」

點圖放大瀏覽：

+ 22

根據日本媒體「現代ビジネス」報道，這次事件的受害者井上（化名）指出，當時雙方在交涉視線問題時，酒店雖然提出砍伐要求，但只願意負擔其中一部分的費用。井上認為自己本來就沒有義務配合，雙方因此僵持不下，沒想到約在2021年底到隔年年初，園內的樹木竟然遭到擅自破壞。

遺老婆在日本自己逃亡 千葉豪宅亂拋垃圾惹不滿

井上雖然向酒店究責，但酒店聲稱不知情，還反問井上是不是自己砍伐的。雙方進行面談時，酒店一邊說想要和平共處，締結友好關係，一方面又堅持不知道樹木砍伐的事情。而且在談話途中，酒店人員還說「日本警察抓不到我們」，讓井上感到相當心寒。

就在井上報警後，總算在今年9月4日，逮捕了幾位破壞樹木的兇手。其中包括實際砍樹的工人，以及指揮他們的園藝師。該園藝師就是當初酒店在營建時，負責設計庭院的人。該園藝師聲稱，其他現場工人只是聽令行事，並不知道庭院原來是私人用地，因此2位工人獲判不起訴釋放。

另外，實際下令園藝師等人的酒店經營者，則是在9月5日離開日本，明顯是知道事態曝光後，趁早出境以免被究責。該經營者實際住在千葉縣的豪宅中，據說搬來之後，就引發過垃圾亂丟等爭議。目前他留下老婆在日本，但不管怎麼詢問，老婆及其他應對人員都以「聽不懂日文」、「（經營者）不在這裏，對河口湖的事情一概不知，請找律師聯絡」等理由搪塞，不肯直接面對爭議。

【延伸閱讀】日本電車「3中國遊客霸8個關愛座」無視拐杖老婆婆 一句惹怒全網

【延伸閱讀】日本電車「3中國遊客霸8個關愛座」無視拐杖老婆婆 一句惹怒全網（01製圖）

原Po用手機Google翻譯請他們移開行李讓婆婆坐 對方竟這樣回應 點圖放大看原文及相關照片：

+ 16

【延伸閱讀】網傳陸客「追打奈良鹿」影片 日本網民怒吼：快逮捕他！

【延伸閱讀】網傳陸客「追打奈良鹿」影片 日本網民怒吼：快逮捕他！

路過還「順道掌摑其他鹿隻」 點圖放大瀏覽：

+ 15

延伸閱讀：

轟「花數年學壽司」太蠢！日企業家遭炎上不退讓：聰明人20多歲就開店

脖子以下全遭吞噬！印度男等車滑手機 公車暴衝「彈進候車亭」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】