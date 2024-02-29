河口湖中資酒店老闆嫌看不到富士山　竟率員工「砍鄰居樹木」

在日本境內，多處皆可欣賞富士山，其中山梨縣的河口湖一帶因為可見高大壯美的清晰山稜形狀，受到許多旅客喜愛。



不過，當地一間中資酒店為了讓旅客可以看到完整的富士山景觀，業主竟擅自闖到附近一處別墅內，並將多達23棵的日本扁柏砍倒，甚至在30棵扁柏的底部注射除草劑，離譜行徑引發日媒關注。

官方照也以能觀賞完整富士山作招徠 網民揪出涉事酒店，點圖放大相關照片：

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根據日媒《現代周刊》報道，井上先生（化名）2021年2月在當地購買了一處可以看到富士山全景的土地，打算在這裏度過退休生活。

不過由於土地內有多達300多棵20公尺以上的扁柏，即使他砍掉了部份樹木，只保留一些來保護隱私，但還是引來宣稱能看到「完整富士山景觀」酒店的不滿。

井上先生透露，自己的別墅位於該酒店和富士山之間，對方過去曾打算將這塊土地一併買下，但疑似是態度讓地主不滿，才讓他得以購買這塊土地。

然而，當他買下土地後，對方隨即來要求將所有的扁柏砍掉。起初對方提議會興建柵欄來保護他的隱私，不過只打算支付一半費用（約500萬日圓），讓他無法接受。

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井上先生指出，他2022年1月再次來到自己的這塊土地時，發現有23棵扁柏遭人砍伐，隨後同年6月，他還注意到有許多樹木的葉子已經枯萎，而這些樹木底部都出現直徑約2厘米的不明小洞，這才驚覺是被人注入了除草劑，「100棵扁柏中，就有30棵被人動了手腳」。

他事後向酒店方質問，對方卻一概否認，老闆的助手甚至囂張回道「我們不會被日本警方抓到」。

不過，也有看不下去的員工私下向井上先生坦承，該酒店老闆確實曾多次率員工闖入他的土地，並命員工砍斷樹枝、注射除草劑，還提供相關犯罪畫面。

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為此，井上先生感嘆，光是要種植同品種的扁柏，每棵就要價12萬日圓（約6,269港元），目前他已帶著證據向警方報案，警方也已介入調查。

井上先生坦言，隨著就快搬進這處別墅，他也很擔心會遭酒店報復，雖然已安裝了9個監視器，但妻子和孩子仍在考慮要不要跟他一起搬過去。

井上同時喊話，能理解各國特性不同，但希望來到日本就遵守當地最基本的規則。「我們不可以為所欲為。即使是中國人，但要長期居住在這裏，就是要遵守規則。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】