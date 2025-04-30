順利領導自由黨贏得加拿大大選　惟卡尼新政府恐面臨3大考驗

4月28日的加拿大聯邦選舉，最終由主打反美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）牌的執政自由黨領導人卡尼（Mark Carney）勝出。雖然，選舉結果大致塵埃落定，但有分析指新任自由黨政府仍面臨3大挑戰，從美國總統任期動盪不定所帶來的難以預測的陰影，到加拿大國內根深蒂固的裂痕，挑戰既多樣又迫切。



具體而言，卡尼新政府所面臨的挑戰，包括與美國的複雜關係，加拿大國內的住房、醫療危機，以及國防、氣候、移民等問題。

與美國的關係

《經濟時報》（The Economic Times）報道，特朗普反覆無常的貿易政策和言論，不僅加劇國際局勢的不確定性，還迫使加拿大重新思考與傳統盟友美國的關係。

2025年4月5日在加拿大多倫多，示威者舉起「別插手加拿大」的標語，批評特朗普（Getty）

新政府必須巧妙應對這一複雜局面，在經濟實用主義和堅定捍衛國家主權間取得平衡。多倫多大學經濟學家 Peter Morrow表示：「沒有簡單的解決辦法」，他強調了兩國之間錯綜複雜的經濟依賴關係。

住房和醫療問題

而在加拿大國內，長期存在的住屋問題已到關鍵時刻。這項艱鉅的任務則需創新的政策解決方案和大量投資。

加拿大房屋貸款局（CMHC）的數據揭示了當地嚴峻的現實：為將居民的住房負擔能力恢復到2000年的水平，加拿大必須將目前的住屋建設速度翻一倍，並在未來五年內再建造350萬屋房屋。

加拿大住房成本近幾年飆升，導致許多潛在購房者難以負擔。（Reuters）

另外，該國長期面臨人員短缺問題的醫療體系也亟待改革。家庭醫生和醫療保健專業人員的缺乏是一場全國性危機。

還有國防、氣候、移民......

與此同時，加拿大的國防基礎設施因數十年投資不足而變得脆弱。新政府還必須應對氣候變遷帶來的生存威脅，和移民政策的複雜性。