越戰結束50周年：戰爭遺孤一生圍繞着越戰

迪薩爾11個月大時，由美軍空運離開當時戰亂的南越西貢市（現稱胡志明市），後來在法國由一對夫婦撫養長大。50年後的今天，她回到越南，取得越南公民權，還希望能找回親生母親。



現年81歲的美國老兵瑟西（Chuck Searcy）在1994年到越南尋找昔日同袍的遺骸，卻沒想到自此在越南住下，為戰後的越南復原貢獻一分力。

今年4月30日是越戰結束和南北越統一50周年的日子。這場持續了20年的戰爭造成約300萬越南人和近6萬美國人喪命。如今，許多越南人和美國人已不知道那場戰爭，越南人知道每天光顧的星巴克來自美國，美國人知道他們喜愛的運動鞋產自越南；但對一些人如迪薩爾和瑟西等戰爭參與者來說，他們的一生圍繞着越戰。

1975年4月，越戰進入最後幾周，美軍忙於疏散那些最有可能遭到報復的南越居民。美國時任總統福特（Gerald Ford）下令展開「嬰兒空運行動」，解救混戰中的越南孤兒，將他們帶到西方的家庭中安置，其中有許多是越南母親與美國士兵所生的美越混血兒。當年有超過3,000個嬰兒及兒童撤離，分散在北美洲、歐洲和澳洲。

4月4日下午，一趟載有314名乘客的飛機在起飛僅幾分鐘後墜毀，138名乘客身亡，其中78人是兒童及嬰兒。

迪薩爾是這場災難的倖存者之一。她在西貢市接受治療後被送到美國三藩市，最後被送到法國由一對夫婦領養。

4月25日，81歲的越戰老兵Chuck Searcy 在越南胡志明市戰爭遺跡博物館與展品互動。(Reuters)

迪薩爾從不把自己視為受害者，因為她當時只有11個月大，對墜機完全沒有印象。她更在意的是自己的根。

她說：「我一輩子都在法國……但法國人認為我是亞洲人，不是法國人，因為我的臉。」

她向記者展示去年獲得的越南公民權證書時說：「我的生活原則是法國人的，我的心態是法國人的，但我認為我的靈魂和行為方式是越南人的。」

迪薩爾放棄了在法國的律師工作和生活，搬到越南會安市定居，並尋找生母。她說：「我只想知道我的生母是生是死……我想知道她的故事。也許不可能找到她了，但我還抱有希望。」

瑟西和迪薩爾一樣，在越南開啟第二段人生。他在越南作戰幾年後回返美國，1975年4月30日，他在亞特蘭大通過電視，看着美軍最後一架直升機從西貢市的美國大使館樓頂起飛離開的標誌性場面。

華盛頓1994年解除對越南的貿易禁運後，瑟西重返昔日戰場，開展一項幫助殘障兒童康復的專案。他後來一直留在越南，創立「復興計畫」（Project Renew），幫助清除美軍在越戰期間留下的500萬至800萬噸未爆彈藥。

時至今日，瑟西仍對越南人民的韌性和務實精神充滿敬佩，即使如今他們面臨美國政府的另一種戰爭行為——關稅戰。

瑟西感慨道：「我們至今仍然讓越南人的日子過得非常艱難。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

