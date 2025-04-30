印度加爾各答旅館深夜大火釀14死13人傷　疑由電線短路引起

印度加爾各答市中心一間旅館當地時間4月29日晚發生火災，造成至少14人死亡，包括兩名兒童，還有13人受傷。當局稱，目前已成立了一個特別小組來調查此事，雖然起火原因尚不清楚，但有官員表示初步判定很可能是電線短路引起。



據印媒報導，加爾各答警察局長表示，火災發生在晚上8點15分左右，地點是Falpatti Machhua附近的的旅館。警方稱，火警發生時有60名工作人員在旅館內。據悉，火災發生時，有幾個人試圖透過建築物的窗戶和狹窄的窗台逃生。當局出動了十輛消防車才控制住了火勢。

加爾各答警察局長Manoj Kumar Verma 表示，特別調查小組將調查飯店客人撤離時遇到的困難以及消防出口是否正常運作。

印度聯邦部長兼西孟加拉邦人民黨主席馬宗達（Sukanta Majumdar）呼籲政府，應立即向受害者提供支援，並「更嚴格地監控」消防安全措施，以防止再度發生此類悲劇。而加爾各答市長哈金姆（Firhad Hakim）亦第一時間趕抵現場視察。

印度總理莫迪在X上撰文表示，他「對生命的逝去感到悲痛」，並宣布向遇難者家屬提供經濟補償。

印度城市建築物近年經常發生致命火災，這是由於該國規劃不善和安全法規執行不力造成的。去年，西部古吉拉特邦一家遊戲廳發生大火，造成至少 27 人死亡。幾個月後，北方邦佔西區一家醫院的新生兒病房發生火災，造成 10 名新生兒死亡。