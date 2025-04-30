印度力爭首個達成貿易協議　路透：擬向美提出「未來最惠國待遇」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日宣布暫緩實施「對等關稅」90日後，隨即與多國展開貿易談判。據路透社報道，為求盡快與特朗普政府達成貿易協議，印度政府正計劃向美國提出罕見的條款，納入可自動更新的「未來最惠國待遇」（forward most-favoured-nation）條款，以確保印度未來與其他貿易夥伴談妥的貿易條款將不會優於美國。



路透社4月29日引述2名知情的印度官員報道，他們解釋所謂的「未來最惠國待遇」條款，指的是假如未來印度與其他國家達成任何更優厚的貿易條款，這些條款都將自動適用於美國。報道指印度過去進行貿易磋商時，極少給予他國這種優待。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

其中1名不願具名的官員表示：「這項條款在某種意義上，可為印度與美國現在的協議提供未來保障，而這也是唯一可行的辦法達到這個目的。」

據報道，印度已向美國提出一系列優惠條件和讓步措施，以彰顯新德里比中國、加拿大和歐盟等其他美國重要貿易夥伴的態度更積極，殷切希望盡快與美國達成貿易協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，印度極可能成為首批與美國簽署貿易協議的國家之一，最快可能本周或下周就會完成簽署。根據特朗普政府發布的聲明，美印雙方目前已就貿易談判路線圖達成共識。

特朗普向印度頒布的「對等關稅」稅率為26%：

按照特朗普總統4月2日頒布的「對等關稅」，美國將向印度進口的貨品徵收26%的關稅，惟由於包括印度在內的貿易夥伴積極與美國進行商討，特朗普在9日將關稅暫時降到10%，為期90日。