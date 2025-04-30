巴基斯坦：掌握可靠情報　印度擬24至36小時內發動軍事打擊

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區發生遊客遭槍擊的26人死亡事件後，印巴緊張關係進一步惡化，兩軍連日在克什米爾地區駁火。巴基斯坦信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）於4月30日表示，巴基斯坦已掌握可靠情報，印度打算在未來24至36小時內發動軍事打擊。他未提供更多細節，但強調任何侵略行為都將被堅決回擊，印度將為一切嚴重後果承擔全部責任。



巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）也向路透社表示，印度即將發動軍事入侵，巴基斯坦處於高度戒備狀態，但只會在「我生存受到直接威脅」時才使用核武。



2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

美國務院：魯比奧將與兩國外長通話

美國國務院同日稍早時間稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）將很快分別與印度和巴基斯坦外長通話，敦促他們不要令緊張局勢升級。

塔拉爾其後在社交媒體平台X上發帖，指印度打算以克什米爾帕哈爾甘（Pahalgam）的槍擊事件為藉口，發動軍事打擊。

4月22日發生槍擊遊客事件後，印度警方稱3名參與襲擊的武裝分子中，有2人是巴基斯坦人。據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。

兩國連日於克什米爾交火

印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，發動攻擊。印度事後採取一系列報復措施，包括暫停印巴水資源共享協議、關閉主要陸路口岸等。巴基斯坦隨即驅逐印方外交人員，取消除錫克朝聖者外的所有簽證，並關閉邊境通道，警告若印方試圖切斷印度河水源供給，將視為「戰爭行為」。

4月25日，印巴兩國軍隊證實，在有爭議的克什米爾實際控制線（LoC）沿線，曾於夜間發生駁火。據指出，隨後數日兩軍多次對峙交火。