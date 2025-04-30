特朗普自薦當新教宗？笑稱自己是「第一人選」但史上無美國人當選

美國總統特朗普再次語出驚人，於4月29日開玩笑表示，自己是接任天主教教宗的「第一人選」。



《Politico》報道，特朗普於4月29日接受媒體訪問時笑說，「我想當教宗」，隨後也分享了他對誰應該擔任下一任教宗的看法。

特朗普此言一出引發熱議，他除了是美國總統以外，還是一名曾3度結婚的億萬富翁，顯然不太可能成為領導天主教會的教宗。

延伸閱讀：教宗方濟各堅持工作到最後一刻 為弱勢發聲獲封無聲者代言人

+ 7

教宗方濟各於本月辭世後，擁有近2000年歷史的天主教會，即將展開新一輪領袖遴選。

當被問到誰應該接任教宗一職時，特朗普表示：「我沒有特定人選」，但他補充說：「不過我得說，我們有一位來自紐約的紅衣主教，他非常優秀，所以就我們拭目以待。」

特朗普指的是紐約紅衣主教多蘭（Timothy Dolan），但他並非接任方濟各的熱門人選。值得一提的是，美國歷史上從未出過教宗。

延伸閱讀：方濟各逝世｜梵蒂岡20天內選出接班人《教宗選戰》劇情是真的嗎？

+ 20

延伸閱讀：

就職百日支持度創80年新低！ 特朗普怒嗆「假新聞假民調」

研調：因應政策變動 美國石化、科技業尋減碳新途徑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】