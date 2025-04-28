印度猴患肆虐擾民　一婦女遭猴群襲擊　受驚過度不慎被滾水淥死

印度多地近日出現猴患，令民眾不堪其擾，有女子在準備熱水洗澡時突然遭到猴群攻擊， 因驚嚇而將滾燙熱水潑灑全身，造成致命燒燙傷，送醫後不治身亡。



據印度英文媒體《德干紀事報》（Deccan Chronicle）於4月25日報道，印度泰倫加納邦瓦朗加爾（Warangal）與卡里姆納加爾（Karimnagar）地區近期遭遇嚴重的猴群侵擾問題，不僅造成農作物損失，更導致多宗人員傷亡事件，其中包含一宗死亡案例。

據報道，在瓦朗加爾區佩里卡維杜村，63歲女子馬拉瑪（Mallamma）在提着熱水準備洗澡時，突然遭到一群猴子襲擊，受到驚嚇的她不慎將滾燙的熱水潑灑在自己身上，造成嚴重燙傷。儘管她的家人緊急將其送醫治療，最終仍不治身亡，引發當地居民極大關注。

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由於猴群肆虐，許多農民抱怨辛勤耕作的農作物毀於一旦，還有不少孩童遭到猴群攻擊，有6歲女童遭猴子咬傷腿部，還有學生為躲避猴群跳樓致雙腿骨折及脊椎受傷。

對此，有印度官員表示，已接獲多個村莊的投訴，但由於缺乏政府正式指示，村民只能自行應對危機。有民眾呼籲印度當局提供永續性解決方案，包括遷移措施、科學化野生動物管理，以及加強森林生態系統，以減少猴群入侵人類聚落。

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