主動跟未成年用戶「談性話題」！Meta AI聊天機器人被爆行為踩界

Meta旗下AI聊天機器人近日陷入重大爭議，《華爾街日報》於4月26日發佈調查報告指出，該公司計劃在Facebook、Instagram與WhatsApp等平台推出的「數碼夥伴」AI聊天機器人功能，在測試過程中被發現會與使用者進行性相關話題對話，即使對象是未成年人也不例外。



根據《華爾街日報》數月來進行的數百次測試對話顯示，不僅Meta的官方AI助手Meta AI，許多使用者自行創建的聊天機器人也會參與性話題討論，有時甚至會主動升高對話尺度。特別令人擔憂的是，即使是使用名人聲音的聊天機器人，也在此類互動中表現出積極回應。

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報道指出，演員姬絲汀貝爾（Kristen Bell）、茱蒂丹契（Judi Dench）與摔角手兼演員約翰希南（John Cena）已與Meta達成授權協議，允許在聊天機器人中使用他們的聲音。然而，據知情人士透露，Meta曾向這些名人承諾，他們的聲音不會被用於涉及性話題的對話。

對此爭議，Meta發表聲明回應，認為《華爾街日報》的測試具有強烈的「操控性」，並不能代表一般使用者與AI夥伴的真實互動情況。Meta更提供數據指出，在過去30天內，AI聊天機器人與18歲用戶的對話中，僅有0.02%涉及性相關內容。

Meta行政總裁祖克柏將數碼夥伴視為社群媒體未來發展的關鍵方向。然而，據報導指出，公司內部多個部門的員工曾向管理層提出警告，擔憂在推廣這些AI機器人的過程中可能已跨越道德界線，特別是在防範未成年人接觸不當內容方面存在嚴重隱患。

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