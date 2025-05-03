新加坡大選迷思一文看清　選票上印的編碼可能用於追蹤身份嗎？

新加坡（別稱新嘉坡、星加坡、星嘉坡、獅城、星洲、星國）4月15日宣布解散第14屆國會，全國大選5月3日舉行。每逢獅城大選，關於選舉投票的種種「都市傳說」就會浮出水面，例如「國會解散等於進入無政府狀態嗎？」、「投票給誰可以跟別人講嗎？」以及「這次不投票就會永遠失去資格？」



新加坡現在是無政府狀態？

新加坡憲法規定，一旦國會解散，所有議員任期當即終止。但這並不代表國家處於「無政府狀態」，只是處於「無國會狀態」。

2025年4月28日，新加坡總理黃循財在新加坡中央商務區參加人民行動黨（PAP）大選前的午餐集會。（Reuters）

總理和內閣成員不會因為國會解散而自動卸任。在過渡期，國家仍需由現任政府維持基本運作和決策。根據憲法，總理可從前一屆國會成員中繼續任命部長組成政府。內閣將繼續履行職責，直到新一屆國會召開、政府完成改組並宣誓就職為止。

向他人透露投給哪一黨違法？

新加坡人對公開談論大選議題格外敏感，即使話題與「支持哪一個黨派」沒有直接聯繫，許多人仍會擔心：這是可以講的嗎？甚至有人認為，透露投票取向是違法的。實際上並非如此。

不過，叫別人不要投票是違法的。根據新加坡法律，在提名日與投票日之間，任何人不得以言語、訊息、文字或任何形式，勸阻或試圖勸阻他人投票。

2025年4月23日，新加坡大選前夕，一名人民行動黨（PAP）支持者在提名中心與新加坡前進黨（PSP）和新加坡民主黨（SDP）支持者擦肩而過。（Reuters）

投票信息其實並不保密？

有人質疑，每一張選票上都印有編碼，是否用來追蹤選民身份？

對此，新加坡選舉局明確表示：投票是保密的。投票站的選務官員把選票交給選民之前，會念出選民的名字和編號，這麼做是為了讓候選人的投票代理檢查選民名冊，確認投票者是註冊選民。

2025年4月24日，新加坡工人黨候選人在大選前的集會上做出手勢。（Reuters）

所以選票上的編碼不是為了要知道選民所投的對象。

根據國會選舉法令，選票與相關文件在計票工作結束後都會密封於紙箱中，在最高法院的保險箱存放六個月。之後，所有選票和相關選舉文件將運往焚化廠銷毀，以確保投票是秘密的。

只有在判定有舞弊行為，因而影響選舉結果後，法庭才會批准檢查選票的申請。法庭可以依據選票的編號，確認投票者是合格選民。

這次不投票，就永遠失去投票權？

選舉投票是強制性的。全國大選當天是法定節假日，法律也規定僱主必須給予合理時間，讓員工前往投票。

2023年9月1日，新加坡總統選舉期間，選民準備在投票中心投票。（Reuters）

以下這些情況是無法投票的合理場景：

投票日當天在國外公幹；在國外留學；陪丈夫或妻子到國外留學或洽公；出國旅行；生病；分娩。

此外，若選民在戒毒中心、監獄或醫院留醫，由於這些場所未設特別投票站，因此也無法投票。未能投票的選民，其名字將在選後從選民冊中移除。想要在未來再次投票，必須重新登記選民冊。

若你提供的理由被當局認定為「無效理由」，將需繳付50新元（約297港元）的行政費用，方可恢復投票資格。

為什麼選票上要劃「X」

2025年4月28日，新加坡工人黨支持者參加新加坡大選前的集會。他手中的T恤衫畫有工人黨標誌和「X」符號，代表在選票上選擇投給工人黨。（Reuters）

在新加坡，選票上以劃「X」而非「✓」符號來標示投票意向，是多年來沿用的投票方式。這種做法不僅用在新加坡，也廣泛應用於其他國家，例如英國和加拿大。