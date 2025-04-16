李顯龍：世界已進入新階段　新加坡國人須隨機應變

導讀：本文是新加坡國務資政李顯龍4月14日在全國職工總會中心禮堂同工運領袖對話時的演講詞，新加坡《聯合早報》翻譯



每次發生這種情況時，我們（新加坡）都有兩大優勢。首先，在國內，我們做了正確的事情。我們能夠團結起來，齊心協力，採取正確的政策甚至是痛苦的政策來應對。其次，新加坡是運作良好的全球經濟與貿易體系的一部份；這個體系促進貿易和投資的自由流動，並鼓勵跨國公司尋找開展業務的地方。



感謝你們的熱烈歡迎。我（李顯龍）不是來宣布什麼的，而是來和大家對話，也很高興這麼做。我們定期舉行這些對話，特別是在預算案之後。今晚我想多談談世界上正在發生的事情，以及我們作為一個國家須要做些什麼。

我先從2025年財政預算案談起。這是新加坡有史以來最大規模的預算案，總額達1430億元，是一份全面的預算案，提供人們最需要的支持。

它緩解人們非常關心的生活費問題，包括分發給每戶家庭的社區發展理事會鄰里購物券、水電費回扣和服務與雜費回扣、給孩童的SG生活助手補助券（LifeSG credits），以及配合我國建國60周年發放的SG60鄰里購物券，每名成年新加坡公民可獲得600元，如你有足夠多的白髮，則可獲得800元。

至於工人方面，我們加強技能提升計劃，包括技能創前程進階計劃（SkillsFuture Level-Up Programme）、更加全面的培訓津貼，以及為選擇特定部份時間課程者，提供津貼以抵消開支。

我們也為企業和中小企業提供支持，通過津貼和回扣減輕成本，並支持企業提升員工技能。我們還投資於人工智能（AI）、基礎設施和清潔能源等增長引擎，如提供氣候優惠券，讓國人購買更節能的冷氣機、洗衣機、烤箱等。因此，這是一個全面而健全的政策配套。

預算案如此慷慨是有原因的，因為地平線上烏雲密布。風暴正在醞釀中，我們得為可能發生的意外情況做好準備。我們了解中東的情況，察覺美中緊張局勢，以及歐洲的不確定性。當然，最近我們也注意到特朗普總統領導下的美國新政府正在發生的事情。

它推出許多新政策，並對方法進行根本的反思，我們不確定還會有什麼新的意外。因此，我們準備一個充分的預算案和配套。如果事情進展不太順利，大家都會得到照顧。

解放日

所以，當解放日到來時，不是在5月1日，而是在4月2日，這對我們來說並不完全感到意外。因為特朗普多年來很明確地說，他想實施關稅，並希望平衡美國的貿易逆差。他從年輕時就相信關稅，並在競選期間多次表明，當他上台時，將對所有人徵收關稅——字典里最美麗的詞彙。

他在八九年前第一次擔任總統時，就曾徵收一些關稅，所以他要採取行動並不令人意外。即便如此，解放日發生的事情比預期的更激烈。這是全球貿易體系所面臨的最大衝擊，股市暴跌，美國的債券市場也受到影響——利率上升，債券價格下降。

目前，特朗普所稱的「對等關稅」被推遲90天。他對中國的智能手機、筆記本電腦和晶片作出一些豁免。因此，我們暫時得到了一段喘息時間。但對所有國家的10%關稅卻是沒得談的，而且已生效並實施了。

推遲90天聽起來像是你有90天的喘息時間。但實際上，在這90天裡，不僅僅是關稅被推遲。因為這件事懸而未決，不確定是否會發生，其他一切都陷入停滯。90天後會發生什麼？我們知道美國政府希望消除貿易逆差，重建制造業，把工作崗位帶回本土。

他們不僅想全面做到這一點，與全世界取得貿易平衡，還希望與每個國家——中國、日本、加拿大、墨西哥、越南——逐一實現貿易平衡。為什麼沒有新加坡？因為美國對新加坡有貿易順差，這樣就沒問題。如果美國對新加坡有貿易逆差，我們也會在關稅名單上名列前茅。這是他們看待問題的方式。

這一信念根深蒂固，並擁有深層的動機。特朗普和他的團隊都對此深信不疑，而這些目標將非常難以實現。因此，我們必須預期他會繼續追求這一目標，當採取的措施未能產生效果時，我認為他還是不會放手，而是採取更多強硬措施。

我們可以預期美國會採取進一步的措施。這將對許多國家，包括新加坡，產生非常重大的影響。這就是我們現在的處境，須應對已採取和未採取的措施，以及要到來的更多不確定性。我們所面對的已不是美國新政府上台前或4月2日前的情況；世界已進入一個新的階段。

美中關係

貿易方面和這項關稅方案帶來的最大問題之一，是對美中關係的損害。美國推遲除中國以外，對其他國家的關稅。

美中之間的關稅戰已經打響。第一輪，美國加征20%，中國對部份產品徵收關稅作為回應。然後美國又反擊，與中國來回交鋒。現在，美國對中國的關稅已達145%，中國對美國進口的關稅為125%。

關稅已達到一個數字不再有意義的水平。可以是100%，可以是200%，也可以是300%。這還會有多少生意可做？可能幾乎沒有，因為這是辦不到的。

這並不僅止於關稅項目。它超越關稅。例如，中國限制稀土出口。什麼是稀土？它們是製造各種電子設備所需的原材料，而中國是主要出口國。

如果不向中國獲取，從其他地方很難得到。所以中國表明：「你對我這樣做，我就會回應。我會限制稀土出口。如果你不想讓我賣給你商品，沒關係。我除了不買你的商品，還會限制好萊塢電影的進口。」

電影不是商品，因為電影只是流媒體服務。但沒關係，我會限制。我不看迪士尼，我看《哪吒2》。

因此，雙邊貿易將被扼殺。為什麼？因為企業根本做不成生意。如果關稅是5%、10%，甚至15%，還可以接受。我賣給你，我們再商量。你承擔5%，我承擔10%，我們稍微勒緊褲帶——我的利潤少一點，你的成本高一點，讓我們儘量保持冷靜並向前看。

但當關稅是150%、200%，而你不知道明天或後天會發生什麼，你就無法保持冷靜並繼續下去。你必須保持冷靜，然後你可能不得不決定轉行或停業。這意味着整個業務和貿易流動將停止。

這不僅是貿易問題，因為如果我在這麼重要的問題上與你爭吵，我就很難在其他同樣重要的問題上與你合作。

例如，美國希望中國在限制芬太尼方面合作，因為製造芬太尼的材料來自中國；這些材料不知何故流向墨西哥和其他地方，被製成芬太尼，然後被走私到美國。

美國希望中國停止製造前體化學品。但中國說：我為什麼要努力這麼做？這將使局勢升級，並對美中關係產生深遠影響。

這實際上不是一個新問題，也不是由從這個總統開始的。這個問題已醞釀很多年。當奧巴馬成為總統時，美國的態度發生變化。

隨着時間的推移，它變得更加強硬，而無論民主黨或共和黨，都是如此。我們經常說美國在很多問題上存在分歧，但在對中國的立場上，美國人是團結一致的。他們達成強烈共識，認為中國是一個必須認真關注和積極應對的「步步緊逼的挑戰」。

他們非常努力地保持領先地位，防止中國超越他們。同時，中國人說：「我正在成長，我正在發展。我想在世界上占據應有的位置。誰能阻止我？」

所以，這是一個根本性的矛盾。美國人說，「我要確保你不會超越我」。中國人說，「我有權發展」。

我們可以談論雙贏，但當你這樣說時，就存在一個根本性的矛盾，而且它不容易解決。最近的貿易戰使情況惡化。這將成為兩國以及世界的一個嚴重問題。

我們該怎麼辦？有些人說，「不要激動，不要誇大問題。我們以前歷經更大的風暴卻沒有失敗。我們應該泰然處之」。沒錯，我們不應激動，應處變不驚。但我們還是必須關注並了解正在發生的事情，以及這對我們意味着什麼。因為這次，出現一些重要的轉變。

多年來，我們經歷過全球金融危機、亞洲金融風暴、沙斯疫情，以及最近的新冠疫情等危機。每隔一段時間，世界上就會發生一些事情，我們被捲入其中，必須嚴陣以待，渡過難關。每次我們都成功了，所以建立信心。但你必須了解的是，每次發生這種情況時，我們都有兩大優勢。

首先，在國內，我們做了正確的事情。我們能夠團結起來，齊心協力，採取正確的政策甚至是痛苦的政策來應對。而且，我們能夠改進自己的體制，把問題解決。

其次，每次我們遇到麻煩時，新加坡都是運作良好的全球經濟與貿易體系的一部份；這個體系促進貿易和投資的自由流動，並鼓勵跨國公司尋找開展業務的地方。我們效率高，各方面的發展不錯。我們走出困境後，重新融入，恢復增長和發展，繼續取得成功。

所以每次你遇到麻煩，只要重新振作，再次融入，就能繼續增長。下一次遇到麻煩時，你只要走出困境，這個體系仍然存在。

這個基於世界貿易組織的全球金融體系，讓我們受益良多。這個體系的什麼東西幫助我們？它為大國和小國提供公平的競爭環境。無論是大國還是小國，在世貿體系下，規則是相同的，市場准入也是相同的。例如，國家之間的貿易有時會面對關稅，或其他限制。

你可以這麼做，但你不能歧視貿易夥伴，無論大小。舉個例子，為了保護歐洲汽車產業，歐盟提高對日本汽車日產或豐田的關稅，就必須對來自中國、韓國、印度、美國等其他國家的汽車收取相同的關稅。你必須平等對待它們。如果新加坡有出口汽車，也會被徵收同樣的關稅。

另一方面，如果對一個國家做出讓步，就必須對其他國家也這麼做。例如，如果澳大利亞說，「我允許從印度進口的稻米免稅」，它就必須對日本、中國、越南、美國等其他國家的稻米也採取同樣的措施，即所有國家的稻米都必須免稅。

這必須是一個公平的競爭環境。你可以保護自己，但你不能在貿易夥伴之間進行歧視。這就是所謂的最惠國待遇（Most Favoured Nation）。聽起來好像如果你是最惠國，就會得到一些特殊待遇，但實際上，最惠國只是意味着平等待遇——你不比其他人得到更多，也不比其他人得到更少。

這是一個大國和小國的公平競爭的環境。但對於沒有多少議價能力的小國來說，由於規則一視同仁，所以我們享有與大國相同的市場准入，並從大國的議價能力中受益。因此，我們可以獲得准入，以及獲得投資和就業機會。所以，最惠國待遇對新加坡至關重要。

這次不同的是，美國想要廢除最惠國待遇制度，並用對等關稅取而代之，這意味着它不會平等對待每個國家。它要一對一地對待每個貿易夥伴。我們進行交易，你給我什麼，我就給你什麼，至少在原則上是如此。當你討價還價時，當然，我希望你多給我一點，這時就可以利用美國的議價能力。

美國的經濟體量很大——占世界國內生產總值（GDP）的四分之一，也在全球商品貿易中占七分之一。所以借用一句名言：「為什麼要平等對待每個人？他們無牌可打。」為什麼不採取一對一的方式，像比腕力比賽，看看誰的二頭肌更大，誰的胳膊更有力，就會看到誰更強壯；這樣我們就能得到更多。這是美國正在尋找和促成的一個根本不同的世界。

這種方法不會達致雙贏，而是我贏你輸。換句話說，美國只要自己過得好。它真的不在乎其他國家是否過得好。特朗普最近說：「如果我們達成一個對美國真正公平和好的交易，而不是對其他國家有利的交易，這就是美國優先。現在是美國優先。」

因此，這對新加坡和世界有非常重大的影響。

為什麼這對世界不利

這對世界意味着什麼？

首先，不同國家將有不同的規則。小國會遭受損失，因為它們沒有議價能力。但即使是大國也不會做得很好，因為規則會有很多混亂、很多不確定性、很多差異。而且會有更少的機會進行貿易、投資和共同開展業務。

其次，無論關稅是否平等，在當前的情況下，它們會變得不平等，進而扼殺貿易，提高成本，抑制增長。在本世紀初，美國的平均關稅約為1%。所以基本上，如果你能向美國銷售，你的商品幾乎可以免稅進入美國。

這方面有一些例外，如卡車，美國就徵收很高關稅。其他東西如糖，是受限制的，美國對此很敏感，因為它有農民要保護；乙醇也同樣被限制。但總的來說，關稅只有1%。美國是全球貿易體系的支柱。現在，它的關稅已達到約10%，這是80年來從未有過的水平。這是非常高的，比任何其他發達國家都高。

如果在90天後，其餘的對等關稅生效，達到30%、40%，有些甚至接近50%，美國的關稅將比二戰前、在大蕭條期間美國將關稅推高時——這在當時加劇美國和世界的大蕭條——還高。事情還不止於此，因為一攬子關稅迄今還未包括藥品和半導體。

藥品業和半導體業可能會暫時高興一陣子，但美國已表明會徵收這方面的關稅。這可能會對新加坡造成相當大的打擊，因為藥品和半導體是我們經濟的重要組成部分。這是美國關稅對我們的直接影響。

但當其他國家進行報復時，就得預料到會出現你來我往，針鋒相對的情況。中國的情形就是如此，這也會在其他國家出現。這將導致螺旋式下滑的局面，影響將更加嚴重。加拿大已經報復。歐盟也進行一些小心翼翼的報復，因為它有點害怕。歐盟對哈雷·戴維森電單車徵收關稅，因為這是標誌性的美國產品之一，但它沒有對威士忌、波旁酒徵收高關稅。

為什麼？因為美國人說，「你對波旁酒這麼做，我就會對法國紅酒、德國紅酒、香檳酒徵收關稅」。所以雙方暫時保持冷靜——它們可以為此喝一杯。但這只是個小項目。隨着爭吵的繼續，它會變得更大，影響會更糟。中國已去到盡，其他國家也可能朝這個方向發展。這會造成很大的傷害。

第四，當面對關稅時，我們說：「好吧，這將抑制增長，經濟將放緩，利好將減少。」但它不僅抑制增長，而是會帶來很大的破壞性。如果增長放緩意味着銷量下降，利潤下降，可能花紅也減少，那我就勒緊褲腰帶，也仍然有工作。也許隨着時間的推移，我可以去找另一份工作。但如果供應鏈被打亂，如果受到100%關稅的衝擊——中國的公司正在為美國的聖誕節製造聖誕樹，但面對150%的關稅，聖誕節將不會到來。

如果新加坡的藥品和半導體被徵收這樣的關稅，我們還能慶祝聖誕節嗎？這意味着行業可能被打亂，企業可能完全承受不了。整個商業模式可能會突然消失，不僅不再招聘更多的人，還可能突然出現很多冗員。如何照顧他們？這可能很快導致經濟衰退——美國本身的衰退，以及對其他地方的影響。這將成為企業和消費者，以及全球經濟的負擔。

第五，所有這些新的關稅，將持續很長時間，不會很快消失，因為一旦開始徵收關稅，以及市場受到保護，就很難取消。人們會習慣它。一些公司可能會投資。美國徵收關稅，然後說：「來美國投資吧。」於是我到美國投資，但它真的沒有競爭力。

你想在美國製造聖誕樹，但成本很高，而且去哪裡找工人？但在你徵收關稅，並且聖誕樹工廠已建成後，你想要取消關稅。工廠說：「我會完蛋的，請幫幫我。」所以你不能再取消它。關稅會一直存在，這就是現實。而且，如果你取消它，反對黨會說：「但你看，中國仍然保留關稅，我為什麼要自行解除武裝？」美國必須與中國談判，而這是一個漫長的過程。

從美國戰前的高關稅，到2000年關稅降至1%，接近於零，需要近80年的時間。所以現在，如果關稅上升，它們會維持一段時間。如果美國想降低關稅，我認為這將是一個漫長的過程。它不會消失，所以這將是一個長期問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

