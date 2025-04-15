新加坡5月再派消費券　料約130萬戶家庭受惠

從5月13日起，所有新加坡公民家庭都可獲得500新加坡元（約2950港元）的社區發展理事會鄰里購物券。



新加坡總理黃循財在今年財政預算案中宣布，政府將在本財年，分兩次派發總值800新加坡元（約4720港元）社區理事發展會鄰里會購物券（CDC Vouchers），給每一戶新加坡公民家庭。

2024年11月28日，新加坡總理黃循財在泰國曼谷政府大樓舉行的簽署儀式和新聞發布會上發表講話。（Reuters）

首批500新加坡元在5月發放，其餘300新加坡元明年1月發放。今次派糖是新加坡政府定心與援助配套的一部份，預料惠及約130萬戶家庭。

跟之前的安排一樣，最新一輪的500新加坡元鄰里購物券，其中250新加坡元可在連鎖超市使用，250新加坡元可在鄰里商店和小販攤位消費。

約97%家庭已領取1月的鄰里購物券

政府今年1月3日已發放300新加坡元鄰里購物券。

新加坡貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲在Facebook貼文透露，在133萬戶新加坡公民家庭中，已有超過128萬戶或約97%的家庭，已領取1月份發放的鄰里購物券。

2025年4月8日，新加坡，圖為新加坡中央商務區一景。（Reuters）

他們至今在參與計劃的小販攤位、鄰里商店和超市，花費總值近3億新加坡元的購物券。其中超過1億4200萬新加坡元在小販和鄰里商店消費，超過1億5700萬新加坡元則花費在超市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

