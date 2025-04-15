新加坡5月再派消費券 料約130萬戶家庭受惠
撰文：聯合早報
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從5月13日起，所有新加坡公民家庭都可獲得500新加坡元（約2950港元）的社區發展理事會鄰里購物券。
新加坡總理黃循財在今年財政預算案中宣布，政府將在本財年，分兩次派發總值800新加坡元（約4720港元）社區理事發展會鄰里會購物券（CDC Vouchers），給每一戶新加坡公民家庭。
首批500新加坡元在5月發放，其餘300新加坡元明年1月發放。今次派糖是新加坡政府定心與援助配套的一部份，預料惠及約130萬戶家庭。
跟之前的安排一樣，最新一輪的500新加坡元鄰里購物券，其中250新加坡元可在連鎖超市使用，250新加坡元可在鄰里商店和小販攤位消費。
約97%家庭已領取1月的鄰里購物券
政府今年1月3日已發放300新加坡元鄰里購物券。
新加坡貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲在Facebook貼文透露，在133萬戶新加坡公民家庭中，已有超過128萬戶或約97%的家庭，已領取1月份發放的鄰里購物券。
他們至今在參與計劃的小販攤位、鄰里商店和超市，花費總值近3億新加坡元的購物券。其中超過1億4200萬新加坡元在小販和鄰里商店消費，超過1億5700萬新加坡元則花費在超市。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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