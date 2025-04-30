印巴局勢升溫　兩國戰機在克什米爾一度對峙

印巴局勢升溫，巴基斯坦4月30日表示，前一晚監測到印度空軍戰機在克什米爾地區升空，巴方戰機立即升空對峙。



新華社報道，根據巴基斯坦軍方指，在4月29日深夜至30日淩晨，巴基斯坦空軍監測到印度空軍4架「陣風」戰鬥機在印控克什米爾地區空域升空巡邏，巴方空軍戰機緊急升空，並指「印軍戰機隨後逃離」。

巴基斯坦又指，首都伊斯蘭堡國際機場在4月29日晚上11時48分至30日0時21分因不明原因的嚴重安全預警臨時關閉，期間3架民航班機受影響緊急停止起降。

印度和巴基斯坦國旗（Getty）

印控克什米爾4月22日發生遊客遇襲、26人死亡的事件後，當地警方稱3名參與襲擊的武裝分子中，有2人是巴基斯坦人。據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。

事件引發印巴兩軍連續數天在克什米爾地區駁火。