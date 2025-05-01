美國首季GDP萎縮　納瓦羅辯稱為好消息：是我見過最好的負面數據

美國4月30日公布第一季國內生產總值（GDP）數據，錄得下跌0.3%，為2022年以來首次收縮。對此，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，GDP萎縮的報告其 實是項好消息，並形容這他一生中見過的最好的負面數據。



納瓦羅30日稍早接受美媒CNBC採訪時稱，市場需要看穿事情的表面，去觀察數據的本質。他指出，數據顯示美國國內投資成長了22％，如果剔除庫存及關稅導致的短期進口激增，GDP實際上應該成長3％左右。

美媒同日報道，納瓦羅前往白宮出席內閣會議前曾在門外接受媒體訪問，他重申美國第一季國內生產總值（GDP）數據其實應該是個好消息，只是進口大幅增加才導致經濟成長看似萎縮。

其後有記者質問指，如果相關報告是好消息，為何總統特朗普（Donald Trump，又辯川普）要在社交媒體上怪罪前總統拜登（Joe Biden）。

2025年4月30日，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮外向記者發接講話。（Reuters）

納瓦羅回應稱，這實際上是兩回事，並指拜登政府遺留了一套極其糟糕的經濟政策，不斷增加債務把美國拖入財政懸崖。