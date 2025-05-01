美伊第四輪核會談周六羅馬舉行　伊朗前一天先與英法德磋商

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）於4月30日表示，伊朗與美國就核協議的第四輪間接談判，將於周六（5月3日）在羅馬舉行，阿曼再次擔任談判斡旋方。他強調，雖然談判未設定最後期限，但伊朗無意拖延。



2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

在羅馬會談舉行前夕，伊朗與2015年核協議的3個歐洲簽署國——英國、法國和德國，將於周五（5月2日）舉行另一輪磋商。阿拉格齊承認，由於華府的施壓政策，歐洲3國在核談判的影響力降低，但伊朗無意讓歐洲各方排除在外。

阿拉格齊重申，伊朗致力於尋求外交解決，並指雖然美伊間接會談仍是核心，但如果達成新協議，國際原子能總署（IAEA）將發揮關鍵作用。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

批評美國談判期間實施新制裁 已表明伊朗「紅線」

他又表示，解凍伊朗在海外的資產，仍是談判的關鍵要求。他又批評美國在談判期間實施新制裁，警告說此類舉動令人懷疑華府的誠意。當被問及伊朗是否已向美方傳達具體紅線時，阿拉格齊直言內容很明確，「且已完全傳達給美國」。

在此前的4月12日、19日及26日，美伊曾舉行3輪接觸，雙方均指「正面」和「有進展」。