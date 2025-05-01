特朗普稱中國被美國關稅重創　強調正與北京對話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日表示，他從某些報道得知中國經濟目前表現非常糟糕，並形容中國遭美國關稅重創（getting absolutely hammered）。特朗普重申，美國正與中方就貿易談判進行對話，希望在未來某個時間點能最終與華達成協議。



美媒30日報道，特朗普當日出席內閣會議期間談到關稅議題，並表示自己從報道得悉中國現在經濟狀況不境。

他聲稱，由於高額的對華關稅，中國開往美國的貨輪都在太平洋掉頭回航，再加上美國不再接受中國製造的產品，導致中國各地工廠關閉。

報道指，特朗普所提到的報道，或是指中國國家統計局當日公布的4月製造業採購經理人指數（PMI）低於預期且跌至近16個月以來最低水平一事。

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮出席內閣會議期間發表講話。（Reuters）

特朗普強調自己非常喜歡中國國家主席習近平，對中國經濟受挫感難過。他指出，自己希望所有國家都能良好發展，但它們必須公平對待美國。