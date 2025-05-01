中方譴責美國「對等關稅」破壞世貿規則　籲成員團結反對單邊主義

世界貿易組織（WTO）於4月30日舉行補貼與反補貼措施委員會會議，中國代表駁斥美國等個別成員以「產能過剩」對中國作出的不實指責，譴責美國「對等關稅」和歧視性補貼政策，嚴重破壞世貿規則。中方呼籲成員團結合作，反對單邊主義、保護主義，捍衛以世貿為核心的多邊貿易體制。



2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

炒作「產能過剩」抹黑打壓中國

中方表示，「產能過剩」不存在統一公認的判斷標準，供需不平衡屬常態及絕對性。在經濟全球化背景下，一國產能和產品不只供應本國市場，也基於比較優勢參與全球競爭。美國的芯片、飛機、大豆，以及德國和日本的汽車都大量出口。美國等成員炒作「產能過剩」製造焦慮，抹黑打壓中國，為自身採取單邊主義、保護主義措施尋找拙劣的借口。

中方強調，中國產業發展和產品競爭優勢不是補貼結果，中國高度重視貿易政策合規工作，持續確保貿易政策符合世貿組織規則。

中美關係/中美貿易：圖為2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國堅持「零和博弈」不信可藉合作共贏

中方又稱，美國「對等關稅」擾亂全球貿易，損害發展中成員利益，中國則是全球貿易增長「穩定器」，堅定站在發展中成員一邊。美國之所藉產能問題反覆指責抹黑中國，根本原因是美國始終堅持「零和博弈」和「美國優先」，只在乎自己的利益，不相信可以通過經貿合作獲得共贏。

此外，中方在當日委員會的「美國歧視性補貼政策」議題下，也批評美國《芯片與科學法》等相關歧視性補貼和「對等關稅」扭曲市場、奉行「雙標」、破壞世貿組織規則。