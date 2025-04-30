特朗普：145%關稅是中國應得的　「北京可能要硬食關稅」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月29日接受美國廣播公司（ABC News）時稱，美國對華加徵145%關稅是「中國應得」，並稱北京方面可能要承擔關稅（eat those tariffs）。



特朗普在與美國廣播公司記者莫蘭（Terry Moran）探討關稅問題是發生激烈爭論，莫蘭認為對華145%關稅將「提高從電子產品、服裝到建材等所有產品的價格」。

特朗普則稱：「這是他們（中國）應得」。他繼續說：「中國可能會承擔這些關稅。（eat those tariffs）145%的關稅基本上讓他們沒法跟美國做多少生意。而且，他們每年從我們這裏賺上萬億美元，從來沒有人這樣佔過我們便宜。」

特朗普形容幾乎全球所有國家都在剝削（rip off）美國，包括美國的盟友歐盟。