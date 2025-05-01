美國與烏克蘭簽署礦產協議 共同成立重建投資基金
撰文：劉耀洋
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美國財政部4月30日發聲明表示，美國和烏克蘭當日簽署了礦產協議，將成立美國-烏克蘭重建投資基金（United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund）。
美財政部長貝森特（Scott Bessent）30日在聲明中表示：「我很高興地宣布，美國和烏克蘭今天簽署了歷史性的經濟夥伴關係協議，成立了美國-烏克蘭重建投資基金。」
烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在社交媒體X宣布與美方簽署協議：
財政部在聲明中指，美國人民自俄烏戰爭爆發以來，為烏克蘭防禦提供的大量財政和物質支持。這一經濟夥伴關係將使美烏兩國能夠共同合作、共同投資，確保雙方共同的資產、人才和能力能夠加速烏克蘭的經濟復甦。
貝森特稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望美國人民與烏克蘭人民之間的這種夥伴關係，能夠反映雙方對烏克蘭持久和平與繁榮的承諾。
他強調，這項協議向俄羅斯明確表明，美國長期致力促進一個以自由、主權和繁榮烏克蘭為中心的和平進程。
美國財政部網站顯示，財政部和美國國際開發金融公司（DFC）將與烏克蘭政府合作，共同推動這項合作專案。
斯維里登科透露協議詳情
斯維里登科同日在社交媒體Facebook透露更多關於協議的詳情，並提到多項要點。
她指出，協議確定烏克蘭領土和領海內的所有資源全屬烏克蘭，烏方有權決定開採甚麼或地點；美烏各擁有50%的基金控制權，由雙方共同管理；協議未提到債務議題。
在有關基金收入方面，烏克蘭的部份將來自關鍵礦產和石油天然氣項目的新許可證，而不是已經開始的項目。美方也須向基金提供款項，包括直接財政損款或對烏輸送新軍援。
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