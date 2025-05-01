央視玉淵譚天：美國通過多種渠道主動接觸　冀與中方就關稅談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次聲稱已就關稅問題與華展開磋商，但中方堅決否認相關說法。在中美各執一詞之際，央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」於周四（5月1日）發文稱，美方近期通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。



2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

越是頻繁釋放消息 越顯現出急於推動談判

玉淵譚天發文指出，從消息人士處獲知，美國主動聯繫中方尋求談判，又指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和其經貿團隊近期也頻頻放風，稱美國正在與中國進行經貿談判。國際經貿談判專家及玉淵譚天分析，美國越是頻繁釋放消息，就越顯現出其急於推動談判的心理。

稱需觀察逼出美方意圖 掌握主動權

文中指出，從談判的角度來講，美國現時一定是更著急的那一方。當前，特朗普政府面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，其次是輿論壓力。文章認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美國談。但是美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出對方的真實意圖，掌握「談」和「打」的主動權。