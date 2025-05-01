稱中國AI實力近貼美國　黃仁勳：並不落後於我們｜有片

美國半導體巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳周三（4月30日）表示，中國在人工智能（AI）領域較美國並不落後，並在過去數年內取得巨大進步，而中美兩國在這領域差距很小，形容這是一場長期競賽。



黃仁勳在當日出席華盛頓一場科技研討會呼籲美國政府重視國內AI發展，以確保美國AI的領先地位。

在場記者問及近日《華爾街日報》報道指中國企業華為研究的AI晶片正追緊英偉達，黃仁動回答指，華為無疑是「是世界上最強大的科技公司之一」，在計算、軟件、網絡技術上都很優秀，這些都是發展AI必須的能力，華為都具備了，而且過去幾年有重大進步。

記者隨後問， 中國的AI發展還落後多遠，他直接回應：「中國並不落後（China is not behind），中國正正就在我們後面，我們非常、非常、非常接近。」黃仁動並重申，AI競賽是一項長遠、無盡的競賽，政府政策應扶持美國企業加速進步，在世界舞台上競爭。

而在黃仁勳大聲疾呼美國加大對AI產業投資時，英偉達正陷入虧損泥潭，旗下王牌產品H20晶片在4月被禁止出口中國，他早前訪問中國，還會見中國國務院副總理何立峰。

H20晶片對助推發展AI不可或缺，英偉達表示，這禁運將使其遭受55億美元的虧損。

2025年4月30人，美國華盛頓，圖為黃仁勳在白宮面見特朗普。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三在白宮會見黃仁勳，黃仁勳還宣布一個AI投資計劃，旨在五年內於美國建成價值5000億美元的AI基礎設施。他這一舉措獲得特朗普好感，特朗普連聲稱呼黃仁勳為「我的朋友（my friend Jensen）」。