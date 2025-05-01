特朗普：正與印韓日談判關稅　首批協議或在數週內達成

美國正與多國就貿易協議談判。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日表示，首批關稅協議可能在幾週內達成，而美國與印度、韓國和日本都有達成協議的潛在可能。



特朗普在美媒NewsNation新聞網節目中指，超過100個國家渴求與達成關稅協議，強調美國掌握主動權，處於有利地位並從中獲益。他稱美國不急於達成協議，重申這些國家需要美國，而美國不需要它們。

特朗普還指看好協議達成，強調若未能成事「我們就直接設定條件」，還表示對於某些國家將直接設定40%、50%或60%的關稅，而非是先進行談判再做衡量。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（16日）親身與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

日本經濟再生大臣相赤澤亮正將再前往華盛頓，與美方舉行第二輪關稅談判，預料周四就此事進行交涉。美國近幾日輪番指快與日本達成協議，但路透社則引述專家指，美日談判可能曲折，原因包括日方要顧及預計7月舉行的參議院選舉。